韓媒：美中貿易戰改變JaKoTa 台灣崛起、南韓陷危機

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《中央日報》報導， 在美中爆發貿易戰後，曾被譽為東亞「JaKoTa」(日本、南韓和台灣英文縮寫)的經濟格局正在改變。台灣因為在晶圓代工領域具有壓倒性競爭力，經濟正在迅猛成長，日本則出現從「失落的30年」泥沼中走出的跡象，唯獨南韓深陷「危機」。

台灣財政部10日表示，11月出口額較去年同期成長56%，達640.5億美元(約新台幣2兆元)，創15年半以來的最大增幅，進一步突破了10月創下的618億美元(新台幣1.9兆元)紀錄，全年出口額預計將達到約6400億美元(約新台幣20兆元)，較2024年增加約35%。台灣出口成長迅猛，得益於全球對人工智慧(AI)晶片的需求。由於蘋果、輝達、博通、超微(AMD)等全球主要科技巨擘都依賴台積電生產尖端晶片，台積電的產品一經生產便銷往海外。

JaKoTa是日本、南韓、台灣的合稱，自1997年開始使用。這3個國家因擁有民主制度、成熟的高科技和製造業，近期被全球投資銀行作為新的經濟區塊概念使用。

JaKoTa曾利用鄰近全球最大市場中國的地利優勢加速成長，開啟了JaKoTa時代。但隨著美中貿易戰導致全球供應鏈重組，經濟格局開始發生變化。南韓和日本的製造業在中國市場面臨競爭力衰退之際，台灣則以晶圓代工產業為武器，開拓了美國市場。

台灣是從2016年從以中小企業為主的多品種少量生產為主流的經濟體質開始轉變，在政府主導的強力產業政策推動下，憑藉著專注「晶圓代工」這項核心策略，誕生了頂尖半導體企業台積電。在此基礎上，形成了向伺服器組裝、封裝等後段製程，以及硬體整體擴散的良性循環結構。

「韓國中國經濟金融研究所」所長全炳瑞表示：「台灣即使處於乾旱，也會優先將農業用水調入半導體工廠，傾注了政府層面的全面支援，其結果如今正在顯現。」

1990年代曾是半導體領頭羊的日本，在進入21世紀的早期被南韓追擊，而如今南韓則陷入了需警惕台灣追趕的境地。

台灣政府12月初將今年經濟成長預估上調至7.4%，較今年8月的預測值上調了2.9個百分點，創下2010年(10.3%)以來的最高值。亞洲開發銀行(ADB)也預測台灣今年的經濟成長率將達7.3%，與南韓(0.9%)日本(1.1%)有顯著差距。

從人均GDP來看，台灣已於去年超越日本，今年確定將超越南韓。根據國際貨幣基金(IMF)數據，今年南韓人均GDP為35,962美元(新台幣112萬元)，較2024年減少0.8%。而台灣人均GDP預估為37,827美元(新台幣118萬元)。若預測成真，南韓將自2003年超越台灣後，時隔22年首次被反超。

相比之下，日本已出現擺脫長期低迷泥淖的跡象。基於企業績效恢復，日本自2021年起出現了明顯的出口恢復趨勢，同時因試圖利用低利率帶動的全球流動資金湧入，股市也表現活躍。野村證券在近期報告中分析稱：「首相高市早苗內閣明確提出了『日圓貶值』和『財政擴張』兩個關鍵字，這提升了日本的投資吸引力。」

反觀南韓，預計至今年將創下連續3年經濟成長率低於2%的紀錄。若預測成真，今年南韓經濟成長率將是自1998年以來首次被日本反超。

有分析指出，南韓經濟對半導體的依賴與台灣對半導體的全面投入性質不同。在21世紀初，中國市場曾是南韓經濟成長的最大支柱，而隨著這個市場逐漸消失，南韓的鋼鐵、石油化學等主力產業逐漸喪失競爭力，只剩下半導體支撐。同時，作為成長另一主力的內需也深陷低迷。南韓因全球最低的生育率和最快的老化速度，正拉低潛在的經濟成長率，經濟被綜合性的不利因素層層困住。

專家把當前情勢視為南韓經濟最後的黃金時機。日本作為主要貨幣發行國，仍具備承受長期低迷的耐力，但南韓如果缺乏恰當的對策，未來可能陷入致命的低成長。南韓漢城大學經濟學教授金尚奉表示：「在台灣飛速發展的最近10年間，南韓經歷2次重大政治混亂，錯過了時機，產業重組與勞動改革等積壓已久的問題，再也不能拖延下去而不解決。」

