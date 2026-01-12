韓媒：蘋果 iPhone Fold 與 iPhone Air 2 將採用三星 CoE OLED 顯示技術

蘋果將在 2026 年推出首款摺疊 iPhone 的消息愈來愈多，新機的輪廓也愈來愈明顯。最近韓國媒體《The Elec》報導，蘋果計畫 iPhone Fold 與 iPhone Air 2 將採用 Samsung 提供的 Color Filter on Encapsulation（CoE）OLED 顯示技術。

這項技術最大的特色不只是讓螢幕變得更薄之外，還能提升亮度與顯示效率，被視為蘋果為摺疊手機與超薄機身準備的顯示方案。

CoE OLED 是什麼？

一般 OLED 面板會加上一層「偏光片」來降低反射、提升對比度，但偏光片本身也會吸收一部分光線，導致亮度效率下降、功耗增加。

而 CoE OLED 的做法則是直接把色彩濾光層整合到 OLED 的封裝層，捨棄傳統的偏光片，這樣的新技術有幾項優點，包括：

螢幕結構更簡單，機身厚度可以更薄一些

透光率提升，在相同功耗下，螢幕會更亮

對於電池空間有限的超薄機型與摺疊機特別有利

這些特色也解釋了為什麼會傳出蘋果打算在 iPhone Fold 與 iPhone Air 2 使用 CoE 技術。

iPhone Fold 主打「幾乎看不到摺痕」

就目前傳聞，iPhone Fold 的最大亮點在於近乎無摺痕的螢幕，而三星在剛落幕的 CES 2026 上就展示一款類似的摺疊 OLED 面板。

外媒報導指出，原本 iPhone Fold 無摺痕螢幕使用的是超薄可撓玻璃（UFG），但單純只靠 UFG 技術遇到了一些問題。為了解決螢幕問題，三星在摺疊 OLED 螢幕下方加入雷射打孔的金屬支撐板。透過不規則孔洞設計，讓每次開闔時的壓力分散到不同位置，避免長期集中在鉸鏈處，進而大幅降低摺痕出現的機率。

綜合目前供應鏈與市場消息，iPhone Fold 的規格包括：

採用書本式摺疊設計，外螢幕 5.4 吋、展開後主螢幕約 7.7 吋

螢幕畫面比例 4:3、解析度約 2,713 × 1,920，

採用側邊 Touch ID 指紋辨識，沒有 Face ID 臉部辨識

搭載 A20 Pro 晶片、12GB RAM，以及自家研發的 Apple C2 5G 數據機

採用 4,800 萬畫素雙鏡頭主相機

前鏡頭採用螢幕下前鏡頭，最高約 2,400 萬畫素

電池容量約 5,400～5,800mAh

只提供 eSIM 設計

售價預估約 2,399 美元、換算約新台幣 75,830 元

首年出貨量估計 700～900 萬支

iPhone Air 2 上市時間仍未定案

至於同樣主打超薄機身的 iPhone Air 2 部分，雖然韓媒報導稱這款機型也會使用與 iPhone Fold 摺疊手機相同的 CoE OLED 技術，但它是否會推出上市還有變數。

目前外媒對於 iPhone Air 2 的上市時間有兩派說法，一種說法是 iPhone Air 2 預計於 2027 年第一季與 iPhone 18 和 iPhone 18e 一起推出，另一個爆料則表示蘋果還在猶豫是否要在 2026 年秋季或 2027 年秋季推出搭載雙主鏡頭設計，而且售價更便宜的 iPhone Air 2。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Wccftech、The Elec

