韓嬰幼食用海苔重金屬超標！「這1款」鎘超標50倍 食藥署下架2.5萬件

海苔。取自Unsplash



媒體日前披露，多款標示或主打嬰幼兒食用的海苔產品重金屬含量全數超標，引發家長憂心。衛福部食藥署隨即啟動抽驗機制，並於今（1/13）公布結果，其中台灣品牌、使用韓國原料的「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」，鎘含量高達每公斤2.013毫克，超出嬰幼兒標準逾50倍。

先前媒體揭露，多款韓國進口嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒產品，經民間自主送驗並由SGS檢測，重金屬含量全數不符規定。食藥署獲悉後，立即會同地方政府衛生局進行市售產品抽驗。

廣告 廣告

食藥署表示，本次共抽驗7件產品，其中1件「Naeiae韓國幼兒紫菜」經查已全數售罄，故無庫存可驗，其餘6件產品在鉛、鎘含量上，皆不符合《食品中污染物質及毒素衛生標準》中「嬰幼兒副食品」相關規定。食藥署已要求業者立即下架回收，截至2026年1月12日止，下架回收產品共2萬5,047件。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，嬰幼兒食品的鉛容許量為每公斤0.05毫克、鎘為0.04毫克。本次抽驗發現，「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」鎘含量高達2.013毫克／公斤，超標約50倍；另韓國品牌「MB BABY萌寶寶海苔」的鉛含量達0.206毫克／公斤，也超標4倍。

他進一步指出，嬰幼兒與成人食品的重金屬容許標準差距可達20至25倍，未來若產品明確標示為嬰幼兒食品，即須全面適用較嚴格的嬰幼兒標準，作為消費者選購與業者標示、販售的重要依據，同時將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品標示「嬰幼兒食品」字樣；並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列。

為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬。劉芳銘說明，由於目前嬰幼兒海苔無產品序號，後市場稽查時，將以產品名稱、外觀及標示判斷，包括是否出現「嬰幼兒」、「幼兒」等字樣，或包裝上有嬰幼兒的圖樣，凡涉及嬰幼兒食用疑慮者，皆將列為重點查驗對象，查驗至2月6日為止。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供三歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

更多太報報導

嬰幼兒食品再爆重金屬！週刊揭7項零食 海苔鎘超標最高53倍

衝到宇宙也要吃泡菜！ 韓裔NASA太空人吐心聲：最想念的食物

有翅膀的香菇？吃壽司驚見「小黑點」...聽店員一解釋氣炸 業者說話了