女神韓孝周、惠利御用！韓國明星髮型師親授「燙髮」3大關鍵，「頭包臉」、顯瘦就靠這4款

（圖／品牌提供）

2025 年末倒數，聖誕派對、跨年狂歡與公司尾牙接踵而來，如何在聚光燈下與手機鏡頭前展現「360 度零死角」的高顏值，是所有愛美人士最在意的課題。今年，資生堂專業美髮特別聯手韓國頂尖美容室 ALUU Beauty Professional，其團隊不僅剛在高雄舉辦的 2025 Asia Artist Awards（AAA）中為惠利、秋泳愚打造紅毯造型，更是大勢演員金惠允、韓孝周的御用團隊。由明星設計師 Minseon Kim 親自揭秘，如何透過資生堂「極綻光水質感燙」，打造出韓劇女主角般自帶氛圍感的完美捲度。

廣告 廣告

（圖／取自 aluu_2015 IG）

韓星級造型心法：掌握三大關鍵字，鏡頭前零死角

ALUU 明星設計師 Minseon Kim 指出，要應對年末多變的聚會鏡頭，髮型不能只是「捲」，更要「修飾」。2025 秋冬燙髮的核心在於：

蓬鬆度提升：解決亞洲人容易扁塌的頭頂問題。

臉型修飾：利用髮絲線條隱形修容。

視覺比例立體：透過捲度層次，讓頭型更圓潤飽滿。 透過資生堂「極綻光水質感燙」技術，能在大弧度的層次中保留髮質的輕盈與光澤，讓造型持久且耐看。

短髮與中短髮首選「日韓弧線修飾燙」打造隱形小臉

本季最受矚目的「日韓弧線修飾燙」，成為稱霸派對場景的「小臉心機」。此風格以「臉框修飾」與「C/S 字彎」為核心設計理念，在臉部兩側打造輕盈卻具包覆感的線條，達成隱形修容的視覺效果，輕鬆營造「頭包臉」的黃金比例。針對短髮族群，「空氣泡泡捲」為經典鮑伯頭注入輕盈雲朵波浪，告別厚重，在圓潤輪廓中創造出空氣波浪，讓髮型充滿彈性和動感。透過 S形和C形捲度的混搭，並精準控制捲髮圈數，呈現自然圓潤的高顱頂頭型，展現活潑、清新且具質感的年輕氛圍。

（圖／品牌提供）

長髮推薦「柔霧人魚捲」＋「氣質曲線燙」自帶高級光澤感

中長髮與長髮女生在派對季的決勝點在於「髮絲流動性」與「光澤度」，利用微彎曲線修飾顴骨與頸部，舉手投足都散發優雅氛圍。柔霧人魚捲結合直髮的柔順與波浪的空氣感，重點在於呈現「微風吹拂」般的輕盈。搭配獨家護髮科技，讓捲度在燈光下閃耀柔霧光澤，氣質滿分。

（圖／品牌提供）

中長髮推薦「韓系荷葉燙」溫柔修飾顴骨

「韓系荷葉燙」則完美呈現溫柔且充滿光澤感的中長髮波浪，它的捲度被賦予如極光般柔軟、自然流動的特性，捲度間自然融合、一體成型，避免呆板的波紋感，非常適合想要溫柔修飾顴骨、讓髮絲看起來光感飽滿的女性，輕鬆打造出韓劇女主角般的氛圍感，成為年末聚會的焦點。

（圖／品牌提供）

男士派對造型推薦「清爽萊斯利捲」帥氣整晚

專為追求清爽立體的男士設計，特別適用於髮量調整與頭型修飾，通過扭捲、流線向下的燙髮技巧，解決兩側髮絲外翹炸毛的困擾，並利用混合捲度在頂部營造出蓬鬆、立體的輪廓，整夜狂歡依然維持帥氣有型。

（圖／品牌提供）

頭髮造型品推薦：施華蔻專業美髮 黑珍珠塑型慕絲

以超強塑形成分打造可適用於直髮與捲髮的多功能定型效果，能明顯提升髮根蓬鬆度與整體立體感。質地輕盈不黏膩，綿密泡沫能均勻包覆每一束髮絲，使用後髮型更易掌控。特別針對毛躁與細軟髮設計，可有效固定細碎髮並改善蓬亂，使整體造型更服貼、柔順且持久。

施華蔻專業美髮 黑珍珠塑型慕絲 500ml／1,000元（圖／品牌提供）

頭髮造型品推薦：施華蔻專業美髮 OSiS+絲絨蜜捲霜

專為捲髮與波浪髮設計的高保濕修護乳霜，能減少毛躁、提升柔順亮澤並加深捲度線條，維持自然彈性並改善乾燥粗糙，使髮絲更易整理。乳霜質地能為捲度補水、提升柔軟度與紋理清晰度，同時具有抗濕氣與靜電效果，全天保持蓬鬆立體。

施華蔻專業美髮 OSiS+絲絨蜜捲霜 150ml／880元（圖／品牌提供）

頭髮造型品推薦：資生堂專業美髮 彈潤蓬蓬霧

以蜂蜜與85%以上肌膚保養品成分，給予髮肌水分並創造捲度、舞動感的果凍感，能使髮絲保水持久、隨著環境變化維持髮型彈性與動感。

資生堂專業美髮 彈潤蓬蓬霧150ml／720元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

女生必看「低成本富養自己」的好習慣！提升自我的終極清單：讀書、運動、存錢，別在最好的年紀活得太便宜

「最美皇后」變身「芭蕾女神」！秦嵐新劇《亦舞之城》搭檔鍾漢良，46歲零贅肉「不復胖」瘦身鐵律：晚上6點後禁食

2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光