韓客環島「丟包」驚魂！湖內警韓語神救援溫暖破表

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高市警湖內分局一甲派出所警員趙健良、邱婕日前執行巡邏勤務時接獲報案,一名韓籍旅客不慎遺失背包,慌張前來請求協助。

韓籍旅客「丟包」 報案 湖內警韓語馬欸通。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

經了解,這名韓籍旅客來臺騎自行車環島旅行,在路竹區不慎遺失背包。因背包內有重要證件等物品,才緊急報案求助。趙員等人獲報後,想起稍早路竹所曾通報拾獲一只背包,立即向韓籍旅客確認。經初步比對內容物後,確認該背包確為其所有。

一甲所隨即載同韓籍旅客前往認領。認領過程中,路竹所副所長林巧玟以流利韓語與旅客溝通,詳細確認遺失經過及背包內容物,成功在最短時間內協助尋回失物。警方積極熱心的服務不僅展現專業,更建立了國際友善形象。這位韓籍旅客驚呼:「本以為環島旅程要就此中斷,沒想到臺灣警察不僅幫我找回背包,還能用韓語跟我聊天!」

湖內分局呼籲,民眾外出旅遊時應提高警覺,妥善保管隨身物品。如不慎遺失物品,切勿慌張,可立即撥打110報案專線尋求協助。

