韓家軍「最強菜農」專程站台 林佳新讚林啟賢務農踏實最接地氣

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【民眾新聞網方健龍新竹報導】韓家軍「最強菜農」林佳新11日下午專程搭機北上，馬不停蹄趕到竹北市，為好友竹北市長參選人林啟賢加油打氣。林佳新特別提到，做人就像務農一樣，腳踏實地，不走捷徑，種菜播種、施肥、灌溉、收穫，每個環節都得按部就班。做人也是如此，唯有實實在在、一步一腳印，才能累積出真正厚實的成果。

林佳新表示，林啟賢是竹北天后宮主委，深知敬天愛人，「一分耕耘，一分收穫」，對土地充滿敬畏，這份踏實展現就是啟賢的真誠、不虛偽、信守承諾，所以才能得到竹北市民的信任與尊重。

林佳新更鼓勵林啟賢，勇於接受挑戰，相信竹北市民會做出最好的選擇，因為林啟賢是最接地氣的候選人。