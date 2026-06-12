韓家軍「最強菜農」林佳新相挺 林啟賢點滴在心頭
最接地氣的候選人林啟賢參加竹北市長初選，「最強菜農」林佳新11日下午一下飛機就前往竹北幫好友林啟賢加油打氣。雙林最強的連線，期盼帶給竹北人的幸福與未來！
林佳新特別提到，做人就像務農一樣，腳踏實地，不走捷徑：種菜播種、施肥、灌溉、收穫，每個環節都得按部就班。做人也是如此，唯有實實在在、一步一腳印，才能累積出真正厚實的成果。
林佳新說，林啟賢是竹北北天后宮的主委，深知敬天愛人，「一分耕耘，一分收穫」，對土地充滿敬畏，這份踏實展現就是啟賢的真誠、不虛偽、信守承諾，所以才能得到大家的信任與尊重。
翻轉竹北就從現在開始。面對黨內激烈競爭，林佳新鼓勵林啟賢，勇於接受挑戰，相信竹北的選民會做出最好的選擇，因為林啟賢是最實在的候選人。
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