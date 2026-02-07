韓家軍+1！韓國瑜辦公室主任許原榮官宣 參戰北市松信議員

韓國瑜院長辦公室主任許原榮（右2），宣布投入北市松信議員選舉。

韓家軍+1！立法院長韓國瑜辦公室主任、曾任前藍委費鴻泰國會辦公室主任許原榮，今（7日）宣布投入台北市第3選區（松山、信義）議員選舉，將爭取代表國民黨參選。引發關注的是，不僅韓在臉書大方獻祝福，在地藍委王鴻薇也給予支持，為許打響起身炮。

「這2年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」罕見在初選階段就表態，韓國瑜臉書發文，替自家主任拉票。

藍委王鴻薇也說，許原榮原來是費鴻泰的主任，長期在松山和信義服務，有很好的口碑；過去她擔任議員，許原榮在中央幫忙很多，這次終於決定參選，「希望他能夠在眾多的競爭者中突圍而出。」讓這位一直在幕後大力協助他們的成熟助理世代，讓大家認識他、選擇他。

許原榮指出，松山信義是他的家，從成長學習到投入工作，他從沒離開過。大學畢業後，加入費鴻泰團隊，從議會到國會，磨練學習23年，費鴻泰服務的腳步從基層到中央從未偏廢，用地方服務的經驗來推動重大法案。

他很自信地說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題。這是松信給他的養分，也讓他十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要「圓融」的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。

而他有幸在韓國瑜院長身邊學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國。韓院長關注的焦點有地方建設，時事議題，有行政立法互動，國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了他將複雜問題轉化為行動的決斷力、與解決問題的方法。

「每每騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有我與大家共同推動建設的記憶。」許原榮強調，他不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家「最熟悉的自己人」。他已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名。

