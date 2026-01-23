韓實境節目取景大鵬灣 周春米探班

韓國超人氣實境節目「生存王2」日前首度跨海來臺取景拍攝，其中，屏東大鵬灣成為選定的重要拍攝場域之一！縣長周春米二十二日特別準備「屏東特色美食應援餐車」前往探班，韓國知名藝人金鐘國大啖屏東美食，氣氛輕鬆歡樂。

周春米一到場便親切向拍攝團隊們打招呼「安妞哈誰呦！」，並準備萬巒豬腳、東港旗魚黑輪、雙糕潤、高樹蜜棗、林邊蓮霧等在地好物，為遠道而來的韓星團隊加油打氣。

韓星金鐘國品嚐東港在地特色美食「飯湯」，他笑說，東港飯湯是把湯加進飯裡，而韓式湯飯，韓國人則習慣把整碗飯倒進湯中，兩種不同吃法讓他直呼相當有趣，也為現場增添不少笑聲。縣府團隊也準備巧克力、咖啡、果乾、紅豆蛋捲、黑豆與蜂蜜等在地好物大禮盒，與金鐘國分享屏東滿滿心意；周春米更幽默地說，平時有在追韓劇，對韓文多少有些了解，未來若有機會再訪韓國，「不知道能不能找你呢？」，雙方期待有朝一日能在首爾再度碰面，為臺韓觀光交流再添話題。

製作團隊表示，屏東自然環境具高度挑戰性，十分契合節目所強調的生存精神，拍攝期間在地美食與人情味的支持，也讓團隊對屏東留下深刻且溫暖的印象；周春表示，期待透過「生存王2」鏡頭呈現台灣最南端兼具野性與溫度的真實風貌，讓國際觀眾看見屏東、認識屏東。