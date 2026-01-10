韓將台灣列中國！她揭「台灣半導體高管」強硬舉動 韓客戶致歉曝實情

國際中心／林昀萱報導

南韓入境卡將台灣列為中國，引起台灣不滿。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

韓國宣布廢止紙本入境卡，2025年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈。近日科技專家許美華分享，台灣半導體高管因此事拒絕赴韓出差開會並直白向韓國客戶透露原因，獲得一封很長、用字溫暖的回信表達敬意，並曝光當地實況。

許美華9日在臉書透露，友人是半導體業界的高階主管，跟韓國幾家大客戶高層都有長久情誼。近日因公需要前往韓國出差，但因為韓國在電子入境卡系統把台灣列為「中國（台灣）」，他不爽就決定不去以示抗議，並直白向韓國客戶告知理由。沒想到，對方不但沒有不滿，還表示理解，也對自己政府的粗暴魯莽表示不好意思。

更沒想到的是，幾天之後他意外收到韓國客戶友人私下傳來一封很長、用字很溫暖的英文信，對他表示敬意和感謝。對方表示，輾轉得知他最近不來韓國的理由，覺得他很勇敢，想表達自自己支持台灣的立場，還有對韓國總統李在明親中態度的反感。客戶說：「其實韓國社會對左傾親中的李在明政府非常不滿，每個週末都有許多民眾持續集結上街抗議。」他自己也每週都會去參與，人真的很多，只是媒體報導都被壓制淡化，而且抗議行動一直被李在明政府抹黑造謠。「為了避免每個週末的集結行動被李在明政府扭曲攻擊，抗議群眾非常謹慎小心，持續提醒彼此，現場一定要維持和平理性，不能跟警察或反對方爆發肢體衝突，以免落入陷阱。」

友人向許美華透露，這位J先生跟很多韓國那一輩人一樣，年輕時就關注參與社會議題，光州事件是他們共同的傷痕，所以他對台灣民主化的歷史進程很有同理心。雖然如此，此時收到韓國客戶友人J的信，還是讓他很驚訝、感動。友人感慨：「韓國面對金小胖是個瘋子政權，我們面對的是強大更多的流氓惡棍，不知道是韓國比較危險、還是我們？」友人也回給對方一封長信，最後寫道：「台灣是我的家，為了這個美好島嶼更好的未來，我不會停止奮戰。我相信你對韓國也是這樣的心情，如果這樣有安慰到你的話，我相信善良終將戰勝邪惡，在那之前，我們就是要抱持信念，把自己致力於這場跟邪惡的奮戰中。」

許美華也說，謝謝不認識的韓國朋友，也請每個週末在街頭集結的韓國公民加油，高喊「親中舔共、踩台灣去討好中國的李在明去吃屎」！

