韓導演突發腦出血！搶救18天不治 贈4器官遺愛人間

南韓導演金燦民（김창민）11月7日離世，享年40歲。。（圖／翻攝自金燦民 IG）





南韓導演金燦民（김창민）因突發腦出血昏迷，在醫院急救18天後，於11月7日不敵病魔離世，享年40歲。遺屬們在8日證實此消息，並透露遵從金燦民生前遺願，捐出4個器官讓4名患者重獲新生。

金燦民遺屬在8日通過其IG帳號傳達訃告，妹妹對外說明，在上月20日金燦民因腦出血暈倒，送醫搶救後一直處於昏迷狀態，在11月7日醫生判定腦死亡，雖然悲痛但依舊遵循金燦民的遺願進行器官捐贈，成功讓4名患者獲得新生，

家屬同時在貼文中寫下，「（金燦民）表面上看似堅強，但是個比任何人都溫柔細膩的人。希望記得哥哥的人，能在遠方為他祈禱，讓他的最後一程不再孤單。」據悉，金燦民的靈堂設於漢陽大學九里醫院殯儀館1號室，將於11月10日上午6時30分出殯，將長眠於盆唐紀念公園。

廣告 廣告

金燦民從2013年孔劉主演的電影《諜影殺機》的道具組開始進入電影界，還參與了2016年《獄火重生：金昌洙》、《魔女》、《毒梟》、《如果雨之後》、《烈火救援》等多部知名電影的美術組團隊，推出過短片《誰的女兒》以及《九宜站3號出口》，而生前他還在籌備新作《回信》的劇本，如今成為遺作，劇本原稿被家人放在靈堂桌上。



【更多東森娛樂報導】

●韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛

●手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了

●新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲

