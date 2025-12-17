韓導畢鑑盛來台 分享商業編劇8祕訣

由台北市文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會主辦的2025「台北電影學院」，16日的「編劇論壇」邀請韓國金獎導演畢鑑盛授課，畢鑑盛以《我和我的殭屍女兒》奪今年韓國票房冠軍、青龍獎7項提名，擅長兼具藝術價值與商業表現的創作。

講座中，畢鑑盛分享8個商業編劇技巧，包括大綱撰寫、三幕劇結構、角色設計、台詞與畫面安排、故事主題與高潮設計，提供學員「最佳解題思路」，更分享靈感來源：「每天坐在桌前書寫，甚至在住院或父親喪禮上也不停止。」也特別提及，喜愛台灣入圍奧斯卡短名單的《左撇子女孩》，讚賞其透過情境與留白表達角色內心。

針對作品以愛為主題時的悲劇結局，他表示，編劇最重要的是選定類型、符合主題，他以《我和我的殭屍女兒》為例，即使原著漫畫悲劇收尾，他仍透過電影以愛圓滿收尾，顧及觀眾情感滿足，「商業電影的重要是讓觀眾心情被滿足。」