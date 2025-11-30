韓少女屢偷無人店 店家怒PO監視器！她崩潰輕生

少女在無商店中偷竊，店家公布少女長相。（圖／AI生成／與當事人無關）





韓國忠清南道一所高中日前傳出悲劇，一名18歲女學生小琳（化名）多次在無人商店拿冰淇淋卻不付款，店家憤怒公開小琳長相，小琳因此承受巨大心理壓力，最終於9月23日凌晨被家人發現在房間輕生。

根據《韓國NGO新聞》報導，小琳疑似曾2或3次在學校附近一家無人冰品店未結帳取物，金額約5000韓元（近新台幣107元）。店家憤怒之下，將監視器擷取畫面交給認識的一間自習室負責人。該負責人再將「未經打馬賽克的影像」傳送給多名學生，影像內容很快在社區與多所學校間流傳，最終連小琳的哥哥都收到了照片。

小琳曾經向友人坦承因拮据而偷竊商品，並向友人傾訴強烈不安。在去世前一天，她多次在訊息中表示「心臟一直跳」、「大家會在背後說我，我怎麼承受」、「在這裡怎麼抬頭上學」。她甚至徬徨地說出「想輕生」的言論，友人雖試圖安撫，但她仍因為要與母親一起面對店家一事感到巨大壓力，最終在房間內輕生。

根據調查，小琳沒有精神疾病紀錄，校內評語也形容她「開朗、友善、與同學相處良好」。相比她原本的生活狀態，家屬認為她的崩潰源自影像外流後的強烈羞辱感。她父親表示：「孩子承受的屈辱與恐懼超出想像，我們每天看著她最後的訊息活在眼淚裡。她受到的，不只是曝光，而是不公平的對待。」

當地社區對影像外流事件反應激烈。一名在地居民也是家長的民眾表示，學生即使犯錯，也不該被以這種方式曝光，「高二的孩子正是最敏感的年紀，在這種人人都認識彼此的地方，一旦傳開就無所遁形。」

事後，小琳的家屬已分別以《個人資料保護法》與《資訊通信網法》向警方檢舉無人商店店主與自習室負責人。警方表示，偵查已進入收尾階段，後續將移送檢方處理。

小琳的父親沉痛表示，摯愛的女兒已經離世，這份痛苦並不會隨著時間流逝而減少，他強調：「我祈禱她不公正的死不會白白犧牲，祈禱這樣的悲劇永遠不會再次發生，祈禱我們的社會永遠不會重蹈覆轍。」

