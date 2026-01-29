韓巴台股元月漲勢領先！一表掌握 法人看好新興市場

受惠美元匯價走弱、輔以AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，令新興股債資產成為全球投資版圖的焦點，2026年以來，不到1個月時間，包含亞洲市場的南韓、台灣與拉美市場的巴西股市原幣計價，漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

其中，以南韓市場表現最為優異，KOSPI指數漲幅22.7%，FTSE富時南韓指數漲幅更高達26.08%，累計過去一年漲幅128.38%，主要反應AI基礎建設對於HBM高頻寬記憶體等先進記憶體供不應求拉抬價格與出貨，全球前兩大記憶體龍頭、南韓股市權值股三星電子與SK海力士直接受惠，股價大漲也拉動韓股表現。

台股同樣受惠於AI基礎建設題材推升；此外，市場押注2026年巴西央行可望採取寬鬆貨幣政策啟動降息循環，帶動銀行、內需與利率敏感股走強，商品價格上漲亦鼓舞能源原物料類股表現。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美表示，全球正處資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，使亞洲與新興市場的投資機會與以往截然不同，包含台韓主導AI人工智慧供應鏈、巴西墨西哥受惠近岸外包供應鏈回流在內的多重主題，搭配股匯市評價面優勢使得外資重新回補新興市場投資部位等，展現新興市場投資價值不宜錯過，建議投資人可以新興市場股債平衡型基金的方式一次補足新興市場股債匯市部位。

對於積極與專業投資者，可聚焦南韓、台灣、墨西哥、巴西等新興市場單一國家輪動機會。富蘭克林證券投顧針對機構法人提供外國有價證券顧問服務，投資者可透過國內證券商複委託管道、挑選費率低的被動式ETF來參與。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，2026年新興市場的投資格局，將持續受到多項長期結構性成長主題所塑造，包含AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長，這些具高度成長潛力的長期主題，搭配部分新興市場仍具吸引力的評價水準，共同支撐我們對2026年新興股市維持審慎樂觀的投資展望。

