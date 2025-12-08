韓幣換1萬多賺近1000！韓國必買品牌推薦：GLOWNY、rest & recreation、INSILENCE、MÜCENT、SATUR、MILLO ARCHIVE......





近期不只日幣匯率有甜甜價，韓幣對台幣的匯率也非常誇張！社群媒體上瘋傳韓國兌幣所出現的匯率，幾乎等於換1萬台幣可多賺近千元！現在的大好時機不衝韓國，更待何時？今天就精選了8個韓國必逛、設計感與實穿性兼具的小眾設計師品牌，讓你把錢錢變成自己喜歡的樣子！

1.GLOWNY

GLOWNY是近年迅速牌圖片來源：IG@beglowny

GLOWNY的設計風格大膽而吸睛圖片來源：IG@beglowny

它的核心特色是將甜美與街頭、復古與前衛巧妙融合圖片來源：IG@beglowny

GLOWNY憑藉其獨特的「減法的可愛」美學迅速躥紅，深受Blackpink Jennie、Rosé等頂級偶像喜愛。品牌風格核心是將少女的甜美感與俐落的版型結合，常使用蛋糕層次、細碎荷葉邊、碎花印花等元素，並搭配短版上衣或微低腰設計來平衡甜度，打造出一種甜中帶辣且不失個性的日常單品。

澎澎的蕾絲蛋糕裙是GLOWNY必入手的風格圖片來源：IG@beglowny

不同面料拼接的Balletcore不能錯過圖片來源：IG@beglowny

澎澎的蕾絲蛋糕裙、不同面料拼接的Balletcore都是GLOWNY必入手的風格，另外像是小碎花、格紋、愛心和波點也都不能錯過。

2.rest & recreation

rest & recreation由設計師Kim Jieun創立圖片來源：IG@rr_restandrecreation

rest & recreation（RNR）由設計師Kim Jieun創立。品牌定位為中性休閒風格，以其標誌性的逗號Logo 和高品質的基礎款服飾在韓星私服中出鏡率極高。RNR致力於提供舒適與實用兼具的日常穿搭，設計語言簡約新穎，近來更將觸角延伸至美妝界，推出了熱銷的唇頰產品，擴展了品牌影響力。

品牌哲學體現在對材質的極高要求上圖片來源：IG@rr_restandrecreation

大量使用高磅數純棉、天然羊毛或環保天絲等圖片來源：IG@rr_restandrecreation

推薦入手帶有品牌Logo的滾邊刺繡T恤或挖肩背心。這些單品版型修身但不緊繃，能輕鬆打造出韓星般的Effortless Chic（不費力的時髦）。

其設計線條簡約到極致，透過低飽和度的中性色調來體現高級感圖片來源：IG@rr_restandrecreation

版型略微Oversize的針織連帽拉鍊衫圖片來源：IG@rr_restandrecreation

3.aeae

aeae風格遊走在美式復古與韓式休閒之間圖片來源：IG@aeae_official

aeae是一個充滿青春活力的潮流品牌，風格遊走在美式復古與韓式休閒之間。品牌熱衷於運用星星、天使翅膀、草莓、格紋等可愛且具辨識度的圖案元素，並結合拼色、刺繡等設計細節。aeae的單品實穿性高，價格相對親民，深受年輕學生族群喜愛，也是許多偶像舞台或日常穿搭的選擇。

品牌熱衷於運用星星、天使翅膀、草莓、格紋等可愛且具辨識度的圖案元素圖片來源：IG@aeae_official

結合拼色、刺繡等設計細節圖片來源：IG@aeae_official

必買帶有星星或翅膀刺繡的拼色棒球帽，以及印有波點、草莓圖案的 T 恤或保齡球包。這些單品能為日常穿搭增添一抹可愛且搶眼的亮點，輕鬆打造出活潑又帶點俏皮感的韓系穿搭。

帶有品牌Logo或美式復古圖案的T恤圖片來源：IG@aeae_official

印花活潑的襪子和帽子等配飾，也是入門aeae的高CP值選擇圖片來源：IG@aeae_official

4.YOUHEE

YOUHEE是韓國近期備受關注的品牌，風格定位為甜酷Y2K美學圖片來源：IG@youhee.official

YOUHEE是韓國近期備受關注的品牌，風格定位為甜酷Y2K美學。品牌設計的核心在於運用豹紋、玫瑰花、蝴蝶結等甜美、浪漫的圖案元素，並結合短版、緊身、和低腰剪裁等Y2K廓形。它的服飾線條直接、色彩選擇較為大膽，旨在展現女性的自信與潮流態度。

波點加條紋也能打造辣妹風格圖片來源：IG@youhee.official

YOUHEE玫瑰花套裝可愛又俏皮圖片來源：IG@youhee.official



必買帶有豹紋圖案的外套或貓咪圖案的T恤。這些單品能透過強烈的視覺元素和俐落的短版剪裁，完美展現「既可愛又帶點叛逆」的Y2K甜酷風格。

貓咪圖案短上衣搭配波點條紋裙很有Y2K風格​​​​​​​圖片來源：IG@youhee.official

層次疊穿式品牌的特色​​​​​​​圖片來源：IG@youhee.official

5.INSILENCE

INSILENCE追求的是「無聲的力量」，用極致的質感和剪裁來說話​​​​​​​圖片來源：IG@insilence_official

INSILENCE追求的是「無聲的力量」，用極致的質感和剪裁來說話。品牌在韓國以生產頂級大衣和外套而聞名，對面料成本從不妥協，外套多採用高比例的澳大利亞美利奴羊毛或喀什米爾羊絨。設計上完全遵循簡約主義，沒有多餘的裝飾，重點在於精確的肩線處理、完美的衣長比例和隱藏式的縫線工藝，體現都會菁英的內斂品味。

品牌在韓國以生產頂級大衣和外套而聞名，對面料成本從不妥協​​​​​​​圖片來源：IG@insilence_official

設計上完全遵循簡約主義，沒有多餘的裝飾，重點在於精確的肩線處理、完美的衣長比例和隱藏式的縫線工藝​​​​​​​圖片來源：IG@insilence_official

必買單品絕對是採用雙面羊毛手工縫製的極簡長款大衣，版型從修身到寬鬆應有盡有。此外，質感滑順的真皮/人造皮西裝外套和採用高針數織法的基礎款高領毛衣，也是品牌體現其高品質哲學的暢銷單品。

6.MÜCENT

迅速於年輕時尚圈竄升的黑色系極簡品牌MÜCENT圖片來源：MÜCENT

源自韓國首爾、迅速於年輕時尚圈竄升的黑色系極簡品牌MÜCENT，以全黑基調與俐落線條在韓國時尚圈快速走紅，成為黑色極簡風代表品牌之一。品牌名稱融合了象徵挑戰精神的「MÜ（武）」以及靈感來源中的，呼應其「不被潮流綁架、依然走得更遠」設計理念，專注比例、材質與日常實用性，利用經典元素打造低調卻無法忽視的風格存在。

利用經典元素打造低調卻無法忽視的風格存在圖片來源：MÜCENT

以全黑基調與俐落線條在韓國時尚圈快速走紅圖片來源：MÜCENT

其中最受矚目的明星單品為韓星IU私下最愛經典Logo棒球帽，以純粹字體、完美帽型在韓國街頭爆紅，成為年輕世代日常穿搭的必備單品；另一個高人氣單品CRESCENT皮革月牙肩背包 則以柔弧造型與大容量設計走紅，兼具通勤、旅行與週末造型需求，風靡明星、時尚博主與街頭潮流族群。

最受矚目的明星單品為韓星IU私下最愛經典Logo棒球帽圖片來源：MÜCENT

高人氣單品CRESCENT皮革月牙肩背包 則以柔弧造型與大容量設計走紅圖片來源：MÜCENT

7.SATUR

SATUR在韓文中有「週六的午後」之意圖片來源：IG@satur_official

SATUR在韓文中有「週六的午後」之意，寓意著休閒與放鬆。品牌將美式復古運動風格與當代韓式休閒完美融合，以其辨識度極高「Saturdays」或「S」字樣 Logo和舒適的版型迅速走紅。服飾多採用耐穿且親膚的純棉、毛圈布，配色上則偏愛復古的深藍、酒紅、森林綠等，給人一種既休閒又精緻的感覺。

必買單品絕對是印有大Logo的寬鬆版連帽衛衣和圓領衛衣圖片來源：IG@satur_official

品牌將美式復古運動風格與當代韓式休閒完美融合圖片來源：IG@satur_official

必買單品絕對是印有大Logo的寬鬆版連帽衛衣和圓領衛衣，它們的袖口和下擺處往往有細緻的羅紋收邊。另外，版型正統的棒球帽和剪裁寬鬆且材質有挺度的棉質短褲，都是搭配出韓系慵懶風的熱門單品。

服飾多採用耐穿且親膚的純棉、毛圈布圖片來源：IG@satur_official

8.MILLO ARCHIVE

Millo Archive成立於2020年春夏，以「替代性日常服（Alternative Everyday Wear）」為創作核心圖片來源：IG@milloarchive_house

Millo Archive成立於2020年春夏，以「替代性日常服（Alternative Everyday Wear）」為創作核心，主張日常性、實用性與文化語彙轉化，透過主流文化與次文化的交織，探索藝術與服裝之間的平衡。品牌理念是：「認可多樣性，通過新的嘗試，將結構輪廓完成度高的服裝以感性情調重新詮釋並介紹」。

Millo Archive以「無色彩（Achromatic Aesthetic）」為核心語言圖片來源：IG@milloarchive_house

將黑、白、灰的俐落語彙作為基底，巧妙點綴亮眼色彩圖片來源：IG@milloarchive_house

Millo Archive以「無色彩（Achromatic Aesthetic）」為核心語言，將黑、白、灰的俐落語彙作為基底，巧妙點綴亮眼色彩，打造極簡卻充滿態度的個性風格。從服飾到包款配件，皆具備潮流感與實穿性，簡約線條帶你從街頭走入都會生活，輕鬆駕馭每個風格場景。品牌多款外套、針織、丹寧與機能單品深受韓國年輕世代與選品市場喜愛。多位知名藝人皆已私服著用，包括女團aespa成員Giselle、Karina、IVE Rei、金英光、SHINee Key、TWS 成員，成為韓國Z世代與時裝迷熱議的極簡風格代表。

從服飾到包款配件，皆具備潮流感與實穿性，簡約線條帶你從街頭走入都會生活圖片來源：IG@milloarchive_house

輕鬆駕馭每個風格場景。品牌多款外套、針織、丹寧與機能單品深受韓國年輕世代與選品市場喜愛圖片來源：IG@milloarchive_house

從甜酷感的GLOWNY到高質感的INSILENCE這8個品牌涵蓋了當下韓國最主流的時尚風格。它們不僅在設計上緊跟潮流，更在材質和剪裁上展現了韓國設計師的匠心。面對這波難得一遇的「超甜韓幣匯率」，聰明的你肯定不能錯過！

主圖來源：IG@beglowny、IG@aeae_official、MÜCENT

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

