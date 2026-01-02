韓廉航客機「起飛前冒煙」 122人緊急疏散

韓國廉航「真航空」。翻攝自臉書



南韓廉價航空真航空（Jin Air）一架原定由濟州島飛往浦項的客機，今（1/2）中午在起飛前突發狀況，機艙內冒出不明煙霧，機上乘客與機組人員共122人緊急疏散，所幸未傳出人員傷亡。

綜合韓國媒體報導，發生事故的是編號LJ436航班，原訂當地時間中午12時25分自濟州國際機場起飛，前往浦項慶州機場。不過，在乘客完成登機、航機尚未起飛之際，機艙內突然出現煙霧，機組人員隨即依標準作業程序通報並展開疏散行動，所有人員迅速撤離至安全區域。

廣告 廣告

真航空事後說明，該班機是在登機及起飛前準備階段，機內出現不明煙霧，為確保安全立即中止起飛並疏散乘客。經相關單位檢查後，初步確認事故原因為飛機尾部的輔助動力裝置（APU）內部發生故障，導致過熱並產生煙霧。

真航空表示，機上122名乘客與機組人員均已安全撤離，未有人受傷。受影響旅客在等待約4小時後，已改搭其他航班續程前往目的地。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來