生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導

韓國廉航易斯達航空，在台灣北部擁有兩個航點，是不少小資族的最愛。傳出明年三月底前，航班將大幅縮減。但有不少透過第三方平台訂機票的旅客卻反應，自己明明不在公告的砍班範圍，卻也收到取消通知。有旅客禮拜五就要飛了，急著去重買，沒想到隔天卻被通知，是誤會，班機根本沒停飛，直呼這是愚人節嗎？

韓國廉航，易斯達航空，招牌的紅白相間機身，還有星星LOGO，在台灣擁有松機、桃機兩航點。由於常常有促銷，易斯達是不少小資族的首選，但現在卻傳出，台北-釜山航線定期航線，面臨大規模砍班。

廣告 廣告

易斯達貼出公告，受限航班調度，3月底前，週三飛回、週四飛出的航班，除了跨年、過年，通通取消！不過有民眾發現，自己訂的，明明是周五班機。卻也收到，第三方平台寄來的，取消信。

韓廉航"停飛又復飛"? 旅客:以為愚人節.損失超過5千

旅客收到班機取消通知（圖／民視新聞）聲源：更改機票受害者陳小姐（變音）：「為了不要延誤後續的行程，我們就趕快改訂機票，時間太近所以我們，可以剩下的選擇也不多，我們就訂了前一天，週四的其他航空的航班，但大家的假其實是已經請好了，然後額外又要臨時多請一天，但是後來經跟易斯達航空確認，他們並沒有取消該段航班。」

旅客氣炸，禮拜五飛，禮拜一卻收到Trip臨時通知，航班取消。陳小姐因此多花了至少5千塊錢處理，結果隔天一早，卻又得知，原航班會照常起飛，直呼現在是愚人節嗎？

韓廉航"停飛又復飛"? 旅客:以為愚人節.損失超過5千

易斯達航空班機沒取消，卻被第三方平台通知，班機取消，造成旅客不便（圖／民視新聞）航旅達人傑西大叔：「低成本航空因為航班安排的比較密集，比較少備用的時段的額度，所以飛機當需要保養或檢修的時候，就會出現調度上的問題，如果是因為旅行社的失誤通知，造成的取消，則是屬於消費糾紛，需要個案跟旅行社協調處理。」

旅韓台人林小姐：「因為家裡也有家人在等著我回去團圓，然後現在看到這種臨時取消的新聞，我就會超級擔心，過年期間是不是人多，然後又會出錯，然後又會我的航班又會被取消。」

傳出取消又＂復飛＂，爭議衝擊旅客信心。易斯達坦承，有不少客服進線。約有三班次旅客受影響，全都是從trip上預訂。目前已經積極處理。trip則回應，17、19、20三天的航班，是系統訊息錯置，已全數修正，後續將主動協助旅客補償事宜。

原文出處：韓廉航"停飛又復飛"? 旅客:以為愚人節.損失超過5千

更多民視新聞報導

旅行社首家！可樂旅遊獲ISO 27001認證 資安標準全面接軌國際

出國注意！台人赴日旅遊「1原因」被捕 外交部示警：尊重當地法規

【有片】南韓民眾不滿中國「觀光公害」 抗議暴增10倍高喊「滾出去」

