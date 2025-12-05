韓式泡菜不只顧腸胃！研究：每天30克精準活化「輔助T細胞」

〔編譯陳成良／綜合報導〕韓國代表性美食「辛奇」(Kimchi，一般俗稱韓式泡菜)風靡全球，過去人們多半著眼於其豐富的益生菌能改善腸道健康。然而，一份最新科學研究揭露，辛奇對人體的益處可能比想像中更深入。研究發現，食用辛奇能「精準」鎖定並活化人體免疫系統中的關鍵細胞，且每天僅需攝取約30公克的份量，就可能有助於身體更有效地抵禦病毒威脅。

據科普網站《Science Alert》報導，這項研究針對13名過重成人進行了為期12週的實驗。受試者被分為安慰劑組，以及兩個服用不同種類「辛奇粉末」(將辛奇冷凍乾燥裝入膠囊，相當於每天食用30公克新鮮辛奇)的實驗組。研究團隊透過分析血液樣本中單一免疫細胞的動態，而非僅看整體平均值，藉此獲得更精確的免疫反應圖譜。

廣告 廣告

結果顯示，辛奇能顯著增加「抗原呈現細胞」(APCs)的活性。這些細胞負責吞噬病原體並將其特徵「展示」出來，讓免疫系統的指揮官「輔助T細胞」(Helper T cells)能辨識敵人。研究發現，食用辛奇後，輔助T細胞的基因發生變化，使其能更快速地對觸發免疫反應的訊號做出回應，進而協調身體對抗感染。

值得注意的是，辛奇對免疫系統的影響具有高度選擇性。研究指出，大多數其他免疫細胞的活性並未改變，這意味著辛奇主要針對負責協調防禦的輔助T細胞，而非無差別地活化整個免疫系統。這一點至關重要，因為免疫系統需要在有效對抗感染的同時，避免引發可能損傷組織的「過度發炎」反應。

雖然這項研究樣本數較小，主要聚焦於細胞層面的變化而非臨床健康結果，但它提供了發酵食品如何影響免疫功能的分子學解釋。研究顯示，無論是自然發酵還是添加特定菌種發酵的辛奇，都能增強免疫反應，其中添加特定菌種的效果略強一些。

這項發現支持了發酵食品可用於增強免疫調節的觀點。除了辛奇，優格、克非爾菌(kefir)、酸菜、味噌和康普茶等含有活菌與代謝產物的食品，也對微生物群系與免疫功能有正面影響。

專家建議，由於不同發酵食品含有不同的微生物，飲食多元化會比單吃一種更有益。對於一般人而言，每天攝取30公克辛奇是一個容易執行的飲食習慣，長期下來可能有助於維持腸道與免疫健康。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》果糖讓內臟脂肪升高還造成發炎 專家示警3族群

健康網》國民蔬菜高麗菜高纖營養多 變身「法式高級濃湯」輕鬆做

健康網》做腸鏡檢查怎麼選？ 醫：看你是50歲前還是後

透視腸道菌》腸道菌跨界助攻 癌症免疫療法報捷

