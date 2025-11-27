韓式炸雞退燒？NENE CHICKEN半年關4家 台中、台南吃不到了

生活中心／賴俊佑報導

NENE CHICKEN半年關4家，台中、台南分店全沒了。(圖／翻攝自NENE CHICKEN 臉書)

韓式炸雞退燒？來自韓國的NENE CHICKEN近日被網友發現台中2間門市因合約到期將在年底前熄燈，今年下半年台南2間門市也悄悄收攤，不過《三立新聞網》記者致電詢問台灣代理真美味國際餐飲半年關4家原因，集團卻表示「不便回應」隨即掛斷。

NENE CHICKEN台中、台南分店全沒了

有網友在Threads發文指出，NENE CHICKEN台中2間門市因合約到期將結束營業，根據Google搜尋顯示，台中一中店提供服務至11月30日，中山醫大店提供服務至12月31日；此外，有網友在貼文底下留言，台南2間門市也悄悄收攤，分別是台南西門店和台南永康店，根據Google評論結束營業時間都在今年下半年。

NENE CHICKEN台灣首家店僅5年就掰掰

韓國知名連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN自1999年創立，在韓國擁有約1,800家店鋪，並於澳洲、新加坡、香港、馬來西亞等地均有開設海外分店；全台首間門市信義誠品旗艦店於2018年開幕，隨後在新北、桃園、台中、彰化、高雄開設分店，甚至在2020年插旗金門，創下韓式炸雞進軍離島的紀錄。

不過信義誠品旗艦店在2023年跟著信義誠品一同於平安夜結束營業，金門金城店也在2024年悄悄結束營業。

