韓式炸雞退燒？NENE CHICKEN台中台南4店收攤 網：吃一次就好

韓國炸雞品牌「NENE CHICKEN」在台灣也有不少分店。（圖／翻攝官方YT）

韓式炸雞品牌NENE CHICKEN在台灣市場面臨收縮，台中兩間分店因租約到期將於年底結束營業，台南兩間分店也已停止營業。這波韓式炸雞退潮現象引發關注，消費者普遍認為價格偏高且口味不符合台灣人喜好。專家分析指出，市場選擇多元及同質性商店過多是主要原因，韓式炸雞業者未來需重新思考如何吸引消費者，才能在競爭激烈的餐飲市場中站穩腳跟。

由劉在錫代言的韓國知名炸雞品牌NENE CHICKEN，近期在台灣市場縮減規模。消費者發現台南的永康店與西門店已經暫停營業，Google地圖顯示其中一間店面最新街景已不存在，推測是在今年內結束營業。此外，台中兩間分店也因租約到期將在年底結束營業。NENE CHICKEN目前在台灣北到南都有分店，但明年將只剩下15間。針對一次關閉4間分店的情況，業者對此保持低調，表示暫無回應。

韓式炸雞店除了炸雞外，也販售韓式口味的米漢堡等多元產品。然而，許多消費者表示購買頻率不高，主要考量因素是價格和口味。有消費者認為，大家可能更喜歡直接去韓國品嘗正宗韓式炸雞，尤其現在機票價格相對便宜。還有消費者表示不喜歡韓式炸雞沾有較多醬料的特點，也有人認為價格偏高是主要考量因素。

網友發現，韓國炸雞「NENE CHICKEN」台南兩間分店悄悄閉店，另外台中的兩間也因為租約到期，年底將會收掉。（圖／翻攝Google Maps）

韓國炸雞從2016開始引進，在台灣至少有5個品牌。（圖／翻攝官方LOGO）

受韓劇和KPOP文化影響，韓式炸雞曾在台灣掀起熱潮。2016年起家雞正式進入台灣市場，現已擁有50間分店；2018年NENE CHICKEN進駐台灣；隔年bb.q CHICKEN也加入競爭；近兩年更有橋村炸雞和BHC CHICKEN等品牌陸續進入。然而，由於一次消費金額大約需要500元左右，許多消費者認為不如購買兩次台灣本土鹹酥雞更划算。

行銷專家王福闓表示，消費者在嚐鮮過韓式風味後，會開始考慮這樣的價格是否值得，或許有其他更好的選擇。王福闓進一步解釋，韓式炸雞以濃鹹醬辣和多元風味為特色，但台灣消費者雖然喜歡濃口味，卻不一定喜歡太花俏或變化太多的口味。專家分析認為，餐飲選擇多元化以及同質性店家數量過多，可能導致市場停滯，如何重新吸引消費者將是業者未來面臨的重要課題。

