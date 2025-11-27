韓式炸雞「NeNe Chicken」在台營運縮減 台中、台南4門市悄熄燈

總部位於南韓的跨國炸雞連鎖專賣店「NeNe Chicken」驚傳在台灣出現多家門市熄燈的狀況。（圖／翻攝自Facebook／NeNe Chicken Taiwan ）

總部位於南韓的跨國炸雞連鎖專賣店「NeNe Chicken」驚傳在台灣出現多家門市熄燈的狀況。近日有網友發現，台中2間門市因合約到期，將在年底前結束營業；而今年下半年，台南2間門市也悄悄收攤。

根據《三立新聞網》報導，有網友在社群平台Threads指出，台中一中店將營運至11月30日，中山醫大店則營業至12月31日；台南方面，西門店與永康店也已在今年下半年結束營業，從Google評論可見相關資訊。

《三立新聞網》記者為此也致電台灣代理商真美味國際餐飲，並詢問半年內關閉4家門市的原因，沒想到對方僅表示「不便回應」，隨即掛斷電話。

廣告 廣告

據悉，NeNe Chicken自1999年在韓國創立以來，品牌已在本地擁有約1,800家門市，並陸續拓展到澳洲、新加坡、香港、馬來西亞等海外市場。

台灣首家門市於2018年在信義誠品開幕，後續在新北、桃園、台中、彰化、高雄等地陸續設店，甚至於2020年進軍金門，創下韓式炸雞進軍離島的紀錄。不過，信義誠品旗艦店在2023年平安夜隨信義誠品一同熄燈，而金門金城店也在2024年悄悄關閉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格