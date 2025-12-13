韓強降雪來襲！首爾首都圈派逾8000人力除雪戒備

南韓週末迎來強降雪，當局發布大雪預備特報。從今天(13日)開始，首爾、京畿、江原等地區，預計出現每小時1到3公分的降雪量，首都圈官方提早戒備，啟動緊急應變，投入8000人力與1200台除雪設備戒備，就怕交通打結，衝擊層面更廣。

南韓13日首爾等中部內陸地區出現大雪預計達到暴雪預警等級。（資料圖片／取自達志影像美聯社）

南韓首都圈地區正面臨嚴峻的降雪挑戰，氣象單位已針對首爾、京畿、江原等中部內陸地區發布大雪預備特報。從13日開始，這些地區將出現強勁且持續性的降雪，特別是京畿北部與江原北部已開始出現大雪，首爾等中部地區從下午起也將迎來每小時1至3公分的強降雪。上週的突發暴雪已在首都圈引發超過5000起通報，造成民眾不滿，促使政府單位迅速啟動應對機制。

廣告 廣告

面對即將到來的大雪，首爾市已於13日上午9點起發布降雪應對第2階段，並與32個除雪機關及相關單位展開緊急除雪勤務。首爾市表示將部署8000名人員及1200台除雪設備，全力維持交通順暢。除了大雪特報的發布外，當地氣溫也明顯下降，12日的體感溫度甚至降至零下5度，使得生活條件更為嚴峻。

氣象預報分析師解釋，這次降雪是由特殊風型引起，當來自南方的相對暖空氣上升，與從北方南下的冷空氣在韓國附近交會時形成。這種天氣現象不僅帶來大量降雪，更具破壞性的是，韓國氣象廳警告忠清南道等地區的大雪還會伴隨颱風級強風，大幅增加外出的危險性。

針對這波惡劣天氣，政府機構積極動員，剷雪機不停運作，清除積雪以確保道路安全。氣象單位特別呼籲外出民眾務必穿著防雨衣物，注意個人安全。同時也提醒計畫前往南韓的旅客，必須密切留意當地天氣變化，做好充分準備以應對可能的交通延誤和不便。京畿道也啟動緊急應變機制，投入大量資源和人力進行快速除雪工作，希望能將這次極端天氣對日常生活的影響降到最低。

更多 TVBS 報導

入秋後最強寒流！ 首爾體感溫零下2度 羽絨外套出籠

冷氣團週日最強勁！專家：輻射冷卻加成 低溫挑戰10度

南韓老年「孤獨死」人數激增！ 陳屍考試院或廢棄鐵皮屋

經典賽／台灣警戒！紅雀火球男有意代表南韓出戰 投手戰力升級

