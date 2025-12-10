韓影傳奇女星殞落！金芝美於美國辭世 享壽85歲

韓國影壇傳奇女星金芝美。翻攝自KMDB



韓國元老級電影演員金芝美（本名金明子）近日在美國辭世，享壽85歲。韓國電影界於10日正式證實消息，並透露韓國電影人協會已著手準備以協會名義舉行「電影人葬」，目前正與家屬溝通相關程序，靈堂尚未設立。

金芝美1940年出生於忠南大德郡，1957年以導演金基永作品《黃昏列車》出道，自此成為韓國影壇最具代表性的女星之一。她縱橫1950至1990年代韓國影壇，演出作品數量驚人，累積多達400至700 部，在韓國電影發展史上具有無可撼動的地位。

廣告 廣告

在漫長的演藝生涯中，金芝美曾與多位韓國重要導演合作，包括金洙容的《土地》、林權澤的《種女》等代表作。她憑藉細膩演技贏得多項重量級肯定，包括 巴拿馬國際電影節最佳女主角、大鐘獎最佳女主角 等殊榮，被視為韓國電影黃金年代的象徵人物。

除了亮眼的演員身分，她也致力推動韓國電影產業，曾創立製作公司「Jimi Film」，並擔任韓國電影振興委員會委員。2010年，她以「華麗女演員」之名入選「電影人名譽殿堂」，象徵其對韓影的深遠貢獻。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了