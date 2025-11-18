韓影后出嫁了！金玉彬幸福曬美照 破億豪奢婚禮細節曝光
Netflix影集《戀愛大戰》女主角金玉彬（김옥빈）正式升格人妻！前天（16日）在首爾新羅酒店與圈外老公完婚，透過IG分享婚禮花絮照，穿著典雅婚紗大飄仙氣的她，讓網友大讚：「太美了！」、「恭喜結婚！」、「最美的新娘玉彬，衷心祝福你！」
金玉彬甜嫁圈外人
金玉彬在婚禮舉行前夕，曾在IG吐露將升格新嫁娘的心聲，提起另一半時，甜蜜說道，「即將成為我另一半的人，是個讓人待在身邊就會不自覺微笑、溫柔又體貼的人。」字裡行間幸福喜悅藏不住。她也不忘喊話粉絲，「這些年來大家給予的支持與陪伴，我都深深記在心裡。也懇請今後繼續以溫暖的眼光守望著我。」
名人熱愛的婚宴場！首爾新羅酒店豪奢細節曝光
金玉彬前天舉行婚禮的首爾新羅酒店「Dynasty Hall」，是韓國頂級婚宴場地之一，包括全智賢、張東健與高素榮夫妻、SE7EN與李多海夫妻，以及「滑冰女王」金妍兒、「體操精靈」孫延在都選在這裡完成終身大事。
先前韓媒在報導金妍兒婚禮時，曾推估在新羅酒店舉辦婚禮的整體費用。當時的婚禮規劃師透露，「天花板的水晶吊燈都需要額外加價，當天甚至得在吊燈上加入大量鮮花布置。」以餐點、場地布置到舞台演出等項目加總估算，整場婚禮費用落在約1億韓元（約新台幣235萬元）中後段區間，費用驚人。
金玉彬出道20年！惡女轉型拍愛情戲
38歲的金玉彬，2005年以恐怖片《陰聲》出道後便一舉獲青龍獎及百想藝術大賞新人獎提名，隨後推出的《蝙蝠：血色情慾》、《惡女》也叫好叫座，是各大頒獎典禮的常客。
擅長拍武打戲與恐怖題材的金玉彬，前年首次突破演戲舒適圈，搭檔劉台午演出浪漫喜劇《戀愛大戰》，同年還推出奇幻影集《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》，持續嘗試演技新挑戰。
