韓影后剛和男星傳緋聞！「日本同遊神秘男」被拍 目擊人：整路又摸又抱

記者王培驊／綜合報導

韓國影后裴斗娜11月曾受邀來台。（圖／金馬執委會提供）

現年46歲的韓國影后裴斗娜，日前才與同經紀公司的男星孫錫求（孫錫久）傳出緋聞，相關傳言隨即遭雙方否認，沒想到風波才剛平息，今（27）日又再度被爆出疑似新戀情，甚至被目擊與一名外籍中年男子一同現身日本旅遊。

韓國影后裴斗娜被網友拍到和男友出遊。（圖／翻攝自小紅書）

有中國網友近日赴日本旅遊時，意外在當地的小火車上巧遇裴斗娜，並拍下她與身旁男子同行的畫面，上傳至社群平台後立刻引發討論。該名網友在回覆其他人提問「旁邊的是她男朋友嗎？」時，直接回應「應該是男朋友，一路上又拉又抱」，短短一句話瞬間點燃話題。

相關照片與描述曝光後，「裴斗娜戀情」關鍵字迅速衝上微博熱搜，不少網友紛紛送上祝福，認為裴斗娜已46歲，談戀愛本就再正常不過，也有人形容這場「小火車上的偶遇」宛如電影畫面，浪漫又不真實。

不過，討論聲浪中也出現不同意見，有網友指出男方看起來年紀偏大，對外型有所爭議，但也有人緩頰表示，感情最重要的是人好與否，「只要她幸福就好」。同時，也有部分網友批評未經當事人同意，偷拍並公開照片的行為，認為對藝人隱私並不尊重。

事實上，裴斗娜過去曾在節目中坦言，自己並不認為公開戀愛有什麼好處，直言「我覺得公開戀愛沒有優點」，因此一直以來對私生活相當低調。此次即便再度因「被偶遇」捲入戀情話題，她本人截至目前也未對外做出任何回應。

