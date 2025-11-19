韓影后裴斗娜稱演戲是天職 讚台灣是美食天堂
（中央社記者王心妤台北19日電）韓國影后裴斗娜來台出席金馬影展大師課，她今天出席記者會表示，有家人推薦台灣是美食天堂；她說雖然有舞台恐懼，但站在攝影機前就感到很幸福，因此覺得演戲是她的天職。
裴斗娜曾演出「空氣人形」、「琳達！琳達！」、「貓咪少女」等電影，此次來台除了參與映後講堂，也將參大師課分享經驗。裴斗娜今天受訪表示，初期看到名目是「大師課」時有點擔心，因為不覺得自己是大師，「但我很希望來台灣跟影人還有觀眾見面，還是決定鼓起勇氣來。」
裴斗娜說，來台灣之前聽很多家人朋友稱讚台灣美食，由於她很喜歡旅遊，美食也是重要的部分，「所以我這次一定要吃到好吃的。」裴斗娜笑說，昨晚去吃了在地麵店時，有被老闆認出，讓她相當驚喜。
「空氣人形」由本屆金馬執委會主席李屏賓擔任攝影，裴斗娜表示，這次能見面相當有緣分，初見面時有點敬畏對方，但後來發現李屏賓會拿著攝影機尋找細緻的角落，努力的模樣看起來滿可愛的，「而且他最能夠把我感性的一面呈現出來，這個在作品看得到，這部分我是最喜歡的。」
裴斗娜作品橫跨電影、電視劇，她坦言有時候也會感到疲倦，「但我相信每個人都是一樣，但我覺得我能做到最好的是不就是演員嗎？所以我就繼續做下去了。」她說，站在大家面前時會覺得害羞並有點「舞台恐懼」，但只要站在攝影機前就會感到幸福，「可能這（演戲）真的是我的天職吧！」
對於未來計劃，裴斗娜說，因為跟太多大導演合作過，認為或許像他們那樣的等級才能拍出大作品，若選擇的話，希望嘗試寫作，但沒有當導演的計畫。（編輯：李亨山）1141119
