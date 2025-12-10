韓影壇傳奇金芝美在美病逝 享壽85歲

韓國資深女星金芝美於美國因病辭世，享壽85歲。（示意圖／翻攝自Pexels）





韓國資深女星金芝美於本月9日（韓國時間）在美國因病辭世，享壽85歲。消息傳出後，影壇各界紛紛深感惋惜。據韓國電影人協會指出，目前協會正討論是否為她辦理「電影人葬」，但相關方式仍需與家屬進一步商議後才能確定。

根據韓媒《조선일보》報導，韓國電影人協會於10日證實金芝美已於美國逝世。據悉，她近期因感染帶狀皰疹病毒，身體狀況一直較為虛弱。金芝美於1957年以金基永導演作品《黃昏列車》正式在影壇出道，隔年則以愛情片《我心中的星星》大獲好評，從此奠定她在韓國影壇的重要地位。

金芝美一生累積超過700部影劇作品，涵蓋電影與電視等多種類型，其中包括《黃土》、《我心中的歌聲》、《我心中的星》等多部具有代表性的作品。她的演技長期受到肯定，並多次獲得重要影展的殊榮，像是她曾以電影《以回憶的名義》榮獲第27屆韓國電影大鐘獎最佳女配角獎，也因電影《你的名字是女人》拿下第7屆韓國青龍電影獎最佳女星獎等。

除了在螢幕上的亮眼表現，金芝美在影壇發展也具有重要貢獻。她在1986年成立了電影製作公司「Jimi Film」，並製作七部電影，展現她在創作領域的投入與企圖心。此外，她也長期致力於電影產業的發展，曾擔任韓國電影人協會會長、電影振興委員會委員等職務，持續為提升韓國電影品質以及保護影人權益付出努力，對韓國電影界具有相當深遠的影響。

金芝美的過世消息傳出後，不少演藝圈人士也紛紛發文悼念。根據韓媒《뉴스엔》報導，男星韓智日於個人社群平台表示，最初以為是假新聞，確認後才發現消息屬實，讓他深感悲痛。他提到，金芝美對他有著特別的恩情，是他難以忘懷的貴人。

韓智日也回憶，早年他前往美國、在洛杉磯工作期間，金芝美曾主動前來探訪，「但當時我因害怕而躲了起來，沒能見到她。」他也提到，2025年10月至12月期間，多位他敬重與愛戴的前輩陸續離世，令他感到格外不捨，並表示將永遠記住金芝美對他的照顧，祝福她在天國安息。



