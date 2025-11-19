韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。
男星玄彬在獲獎後，第一時間緊緊擁抱坐在台下的妻子孫藝真，兩人相擁近20秒，展現出濃厚的愛意。玄彬在台上感性地表示，妻子與兒子的存在是他最大的力量，並特別感謝孫藝真對他的支持。在獲獎感言中，玄彬提到拍攝《哈爾濱》的過程中，學到了許多超越電影本身的事情。他表示，能夠站在這樣的舞台上，是因為有無數為國家奉獻的人。
在致詞中，玄彬表達了對於演繹角色的艱辛與感謝，並提到能夠站在這樣的舞台上，都是要感謝背後有許多幕後工作人員的付出與支持，尤其是導演的鼓勵，讓他能克服挑戰，最後他並向妻子和孩子表達了深情的愛意。
隨後，孫藝珍也獲得最佳女主角。對此，她驚喜表示，回憶起自己27歲時第一次獲獎的情景，並感謝導演朴贊郁的支持。她提到，成為母親後，她對世界的看法有所改變，希望能成為更優秀的演員，並與家人分享這份榮耀。事實上，頒獎前，玄彬和妻子孫藝珍一同上台領取人氣獎，展現出甜蜜的夫妻情。豈料，兩人在晚間分別奪下影帝和影后的寶座。
青龍電影獎得獎名單：
最佳影片獎
《徵人啟弒》
最佳男主角
《哈爾濱》 玄彬
最佳女主角
《徵人啟弒》 孫藝真
導演獎
《徵人啟弒》 朴贊郁
新人導演獎
《沒關係，我沒事！》 金慧英
最佳男配角
《徵人啟弒》 李星民
最佳女配角
《窺鏡》 朴智賢
最佳新人男演員
《凌晨兩點的惡魔》 安普賢
最佳新人女演員
《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》 金度延
最佳攝影照明獎
《哈爾濱》 洪坰杓、朴正宇
最佳劇本獎
《終極對弈》 金亨柱、尹鍾彬
最佳音樂獎
《徵人啟弒》 曹英沃
最佳美術獎
《戰，亂》 李娜姬
最佳剪輯獎
《異能5：死了一個超人以後》 南娜詠
最佳技術獎
《徵人啟弒》 趙相慶（服裝）
