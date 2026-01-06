韓影帝安聖基噎食喪命！醫籲「1分鐘救命口訣」旁人不動最致命





童星出道的南韓國民影帝「安聖基」，2026年才剛過74歲生日，沒想到驚傳辭世，尤其他因為遭食物噎住喉嚨，倒下後失去意識，搶救6天於2026年1月5日不幸離世，讓外界和粉絲心碎不已。醫師提醒，噎到時「咳不出聲音」等同生命在倒數，呼籲「1分鐘救命口訣」背起來，身旁目擊的人不要不敢動，緊急時刻才能保命派上用場。



噎到急救保命5步驟

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒，對此於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，噎到急救保命5步驟（按順序）：

1. 先確認：還能不能咳（不拍背、不灌水，錯一步，阻塞只會更嚴重）

• 能大聲咳 → 鼓勵他繼續咳。

• 咳不出聲 → 立刻進入下一步。

2. 立刻：做腹部推擠（哈姆立克法，目的不是溫柔，是把異物「炸出來」）

• 站在他身後。

• 一手握拳，放在肚臍上方、胸骨下方。

• 另一手包住拳頭。

• 向內、向上快速推。

3. 失去意識：立刻叫救護車（昏倒＝已經嚴重缺氧）

• 同時準備CPR。

• 不要試圖再塞手進嘴裡。

4. 倒下後：開始CPR

• 先胸外按壓。

• 每次打開氣道時，看口中有沒有異物（看到才拿，沒看到不要亂挖）。

5. 異物出來後，也要送醫(「吐出來」不等於安全）。

• 氣道可能受傷。

• 可能有殘留阻塞或吸入性肺炎。

噎到5種緊急徵兆

黃軒醫師同時提醒「真正危險的噎到」通常發生得「快又安靜」，且列出「噎到5種緊急徵兆」，只要看到任何一點（疑似狀態）就要立刻當成重症處理，包括：

• 突然不能說話，發不出聲音。

• 用力抓脖子呈現國際求救手勢。

• 嘴巴張開卻吸不到氣。

• 臉色迅速發紫或蒼白。

• 咳不出聲音、只有表情痛苦。

噎到時「1分鐘救命口訣」

黃軒醫師強調很多時候離世的人，並非死於噎到，而是在於「旁邊目擊的人不敢動」，希望透過呼籲，宣導噎到時的正確救命方法，「讓更多人知道該怎麼做，而且敢去做」，噎到時「1分鐘救命口訣」（直接背起來）：

• 能咳就讓他咳。

• 不能出聲立刻擠。

• 昏倒快叫救護車。

• 壓胸送醫別大意。

