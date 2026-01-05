韓影帝安聖基噎食身亡！醫：旁邊的人「不敢動」最致命

韓國國民影帝安聖基日前在家中用餐時，不慎遭食物卡住喉嚨，隨即倒下失去意識，緊急送醫搶救仍宣告不治。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，噎到時若咳不出聲音就是生命倒數。

韓國國民影帝安聖基日前在家中用餐時，不慎遭食物卡住喉嚨後倒下，情況一度危急。（圖／翻攝Ｘ）

據韓媒《KBS 뉴스》報導，其所屬經紀公司Artist Company於5日上午9時發布訃聞，表達對這突如其來噩耗的哀悼之意，並向家屬致上最深切的慰問，祈願逝者安息。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，真正危險的噎到通常發生得又快又安靜。他列舉五項緊急徵兆，包括突然不能說話、發不出聲音，用力抓著脖子呈現國際求救手勢，嘴巴張開卻吸不到氣，臉色迅速發紫或蒼白，以及咳不出聲音、只有表情痛苦，只要看到任何一點就要立刻當成重症處理。

針對緊急噎到事件，黃軒提出必須依照順序立刻執行的五件事。（圖／翻攝自「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）

黃軒強調，咳得出聲音代表還有空氣，但咳不出聲音就表示生命正在倒數。他指出，噎到真正致命的原因不是食物本身，而是氣道被完全阻塞導致氧氣瞬間中斷、腦部缺氧開始計時，腦部缺氧只要四至六分鐘就可能造成不可逆的傷害。

針對緊急噎到事件，黃軒提出必須依照順序立刻執行的五件事。第一步先確認患者還能不能咳，若能大聲咳嗽就鼓勵他繼續咳，不要拍背、不要灌水，但若咳不出聲就立刻進入下一步。第二步立刻執行哈姆立克法，站在患者身後，一手握拳放在肚臍上方、胸骨下方，另一手包住拳頭向內、向上快速推擠，目的是把異物「炸出來」。

患者若失去意識，要立刻撥打救護車並同時準備心肺復甦術，不要試圖再塞手進嘴裡。（示意圖／Pexels）

第三步是患者若失去意識，要立刻撥打救護車並同時準備心肺復甦術，不要試圖再塞手進嘴裡。第四步是患者倒下後開始進行心肺復甦術，先做胸外按壓，每次打開氣道時觀察口中有沒有異物，看到才拿取，沒看到不要亂挖。第五步則是即使異物排出後也要送醫，因為氣道可能受傷，也可能有殘留阻塞或吸入性肺炎的風險。

黃軒總結救命口訣：「能咳就讓他咳，不能出聲立刻擠，昏倒快叫救護車，壓胸送醫別大意。」他強調，很多人不是死於噎到本身，而是死於旁邊的人「不敢動」，記住黃金救援法則就能即時出手救人。

