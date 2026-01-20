韓影帝曹政奭喜升二寶爸！公開手寫信喊「暫停活動專心育兒」

曹政奭宣布暫時停更YouTube頻道專心育兒。（圖／陳俊吉攝）

韓國影帝曹政奭日前和妻子Gummy迎來小女兒，正式升格二寶爸，廣受外界祝福。不過，曹政奭曝光一張親筆手寫信，告知所有粉絲朋友們，他將暫時停止YouTube上的一切活動，只為了專心育兒，「我會盡快回來的！」

曹政奭日前喜迎小女兒不久後，便在個人YouTube頻道上傳一張親筆手寫信，「我有一個令人開心的消息，又有一份巨大的幸福降臨到我身邊...댕이 的妹妹誕生了！」和大家分享第二胎的喜訊。

不過，曹政奭表示，也因為要暫時育兒的關係，影片的更新會變得比較不容易，決定提前告知大家，我會短暫休息一下，很快就會回來的！」他說，屆時可能會帶著與現在不同的故事，與大家分享小女兒出生的幕後花絮，讓大家充滿期待。

曹政奭宣布YouTube頻道暫時停更，承諾會盡快和大家分享第二胎小女兒的出生故事。（圖／YouTube@청계산댕이레코즈）

事實上，曹政奭先前就和多家媒體表示，若第二胎出生後，他將會扛起照顧大女兒的責任。為了專心育兒，YouTube頻道會進入短時間的休息期。

據了解，雖然曹政奭不太愛用社群平台，也沒有個人的官方社群帳號，這段期間都是透過YouTube頻道「청계산댕이레코즈」和大家分享幸福的家庭生活，頻道自2024年成立以來，已吸引51萬粉絲訂閱。

