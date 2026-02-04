韓影帝河正宇火速否認7月結婚傳聞 認愛圈外女友

韓星河正宇傳今年7月結婚，他火速否認婚訊但承認與圈外女友交往中。（翻攝walkhousecompany IG）

韓國影帝河正宇今（4日）坦承自己已有交往對象，針對傳出的「7月結婚」消息，河正宇與所屬經紀公司火速澄清，強調目前僅承認戀愛關係，結婚一事尚未確定。

河正宇所屬經紀公司Workhouse Company回應韓媒：「河正宇確實正在交往中，但結婚尚未確定，與結婚相關的內容並不屬實。」此番聲明明確否認了外界先前盛傳的婚期與婚禮準備消息。

河正宇新劇《在大韓民國當房東的方法》將於3月14日播出，令影迷期待。（翻攝河正宇IG）

韓媒報導，河正宇以今年7月為目標籌備婚禮，並已諮詢首爾多間婚宴場地，加上其父親金容建曾在2024年中公開談過河正宇可能結婚的話題，表示「兩人感情很好，感謝大家祝福」，使結婚消息迅速延燒。然而經紀公司強調，父親當年的說法屬推測與祝福，並非正式宣布，河正宇本人也澄清目前尚未進入談婚論嫁階段。

廣告 廣告

河正宇本人也向媒體表示，過去只是「曾想過或許夏天會結婚」，目前並沒有具體計畫。這次則是他首次公開承認自己有固定交往中的對象，罕見曝光感情狀態。

另一方面，河正宇將於3月14日透過tvN新劇《在大韓民國當房東的方法》（暫譯）回歸小螢幕，這也是他睽違近19年再度主演電視劇，事業動向同樣備受期待。

更多鏡週刊報導

單身河正宇對婚姻保持開放 自導自演新片拆解婚姻禁忌

拍完《四人行，不行》 就得了盲腸炎 河正宇：八成是孔曉振害的

李荷妮懷孕六周拍雙人瑜伽嚇壞河正宇