韓影帝被爆黑歷史！高中「偷車侵犯搶劫」驚人細節曝光

經典韓劇《Signal信號》中獲得影帝的演員趙震雄，今（5）日被爆出高中時期疑似涉入重大犯罪事件，甚至因此被送往少年院服刑。對此，其他韓媒循線挖出其他相關新聞，消息一出，引起韓國與海外粉絲震驚，也成為輿論焦點。





《Signal》影帝趙震雄被爆黑歷史！高中「偷車侵犯搶劫」韓媒曝光驚人細節

趙震雄（右）遭爆高中時和同夥曾多次偷走停放在路邊、尚未熄火的車輛，更曾試圖對他人施暴。（圖／翻攝自IG＠ilove7388）

根據《Dispatch》報導，趙震雄在高中時期和同夥曾多次偷走停放在路邊、尚未熄火的車輛，並無照駕駛四處遊蕩，至少犯案了3次。此外，報導還稱他曾在車內試圖對他人施暴，因此遭到起訴。高二時，趙震雄更以「加重強盜、強姦罪」接受審判，並在少年院度過高三的一半時間。爆料者指出，趙震雄的高中資料幾乎查不到，質疑他後來將名字從「趙元準」改為藝名「趙震雄」，以掩蓋過往犯罪紀錄，轉向演藝事業發展。

韓媒進一步挖出相關舊新聞，而趙震雄（左）的年齡與報導中的內容對應吻合。（圖／文策院提供）

韓媒進一步挖出相關舊新聞，該報導刊登於1994年1月26日，內容指出，當時有3名高中生誘騙2名18歲女高中生，假借載她們回家的名義，在一塊空地上輪流性侵少女，甚至還搶奪財物，累計金額約為韓幣100萬元（約新台幣21245元）。多名加害者供稱，他們聽聞首爾方背洞一帶的「咖啡街」常有年輕女性聚集，只要提出「順路載她們一程」，就會有人上車。於是他們利用此方式誘拐被害者，再帶往城南市的聚點輪流性侵，短短一個月內便犯下至少四起性暴力案件。而趙震雄生於1976年，當時正值高二，年齡與報導中的內容對應吻合；且報導中涉及的學校「城南市某S開頭高中」也與趙震雄的高中背景相符。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

