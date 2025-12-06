韓影帝趙震雄涉性犯罪！二度發聲認錯了 宣布退出演藝圈

趙震雄宣布退出演藝圈，要為過去年少輕狂的錯誤負責任。（圖／范揚光攝）

現年49歲的韓國影帝趙震雄，近日他卻深陷性醜聞風波，遭韓媒挖出高中時曾涉嫌偷車、性侵未遂等。雖然他5日發聲坦承自己年少輕狂，但從沒有性犯罪。怎料，今（6日）卻突然宣布息影，並未過去所做所為致歉。

趙震雄今日透過經紀公司發布聲明：「首先，因我過去不光彩的行為，對所有相信和支持我的人感到抱歉，向您們致上最誠摯的歉意。我將虛心接受所有批評，從今天開始停止所有演藝活動，為我的演藝生涯畫下句點，我應該要為過去的錯誤行為，負責並承擔責任。」

最後趙震雄表示：「在未來，我將盡力反省自己，做一個更好的自己。再次向所有關心和愛護我的人致歉，並對您們的支持表示感謝。對不起。」

據了解，趙震雄5日遭韓媒《Dispatch》爆料，約在高中學生時期曾涉及偷竊車輛並無照駕駛，而且還涉嫌性侵未遂等，有進去少年輔育院的紀錄，另外，還有出道前曾毆打劇團成員吃下罰金。

即便所屬經紀公司Saram娛樂5日晚間回應，坦承「確實曾在未成年時期有過不當行為」，但對性犯罪一事堅決否認。不過，消息仍讓所有和趙震雄相關的影視作品通通受到影響，有的電視台更是直接下架，避免波及。特別是粉絲期待許久的神劇《Signal信號》，睽違10年即將在明年上架續集，如今恐面臨喊卡停播的命運。

