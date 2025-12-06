韓影帝趙震雄認了「年輕犯了錯」反省中 否認性暴力曝改名原因

【緯來新聞網】韓國影帝趙震雄以《Signal信號》正義形象走紅，日前卻遭韓媒《Dispatch》爆料，學生時期曾涉及偷車、性暴力，出道初期也因酒駕、暴力毆打等多次進出警局，與他過往的正義形象反差極大，引發爭議。對此他所屬經紀公司Saram娛樂發表聲明表示：「在未成年時期確有不當行為。」但否認有性暴力行為。

趙震雄爆出多起爭議。（圖／資料照、翻攝自韓網）

據《Dispatch》報導，趙震雄少年時期因涉及偷車、並在車內企圖性侵未遂等重大犯罪，進出少年院。出道初期尚未走紅時，則是多次涉及鬥毆事件，並曾因酒駕被吊銷駕照。報導中更指出，趙震雄本名趙元俊，進軍電影圈後便用父親名字作為藝名，本人雖說是為了從劇場進軍電影，給自己全新轉折，但普遍被認為是透過改名，洗掉過去犯罪事實。



對於報導內容，趙震雄所屬經紀公司發表聲明表示，「向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為。」向過去受害者誠懇道歉。聲明中也指出事件過去已久，相關法律程序也已經結束，同時也強調性暴力行為與他本人並無關聯。對於出道初期的失控舉動，趙震雄本人感到十分沉重並深刻反省。



至於改名爭議，聲明中表示趙震雄以父親的名字作為藝名，並不是為了隱藏過去，而是他給自己的提醒與決心，希望能成為更好的人。

