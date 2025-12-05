韓影帝趙震雄認罪 少年犯黑歷史恐影響《信號2》

趙震雄表示對少年時的錯誤行圍深刻反省，對受害者感到抱歉。

韓國《信號》男星趙震雄今（5日）驚傳曾因涉及強盜與性侵等重大犯罪，於高中時期被裁定送往少年觀護所接受保護處分，引發韓國演藝圈與網路高度關注。出道後，他以父親姓名「趙震雄」取代本名「趙元準」作為藝名。經紀公司人員娛樂雖在第一時間回應「仍在確認事實」，直到深夜才正式發布聲明，承認部分紀錄屬實，但否認趙震雄曾涉及性侵行為，並向受害者及多年支持他的觀眾、粉絲致歉。

根據媒體《Dispatch》與當年報紙資料顯示，趙震雄在1994年高中二年級時，與同齡少年結伴多次作案。他們先在夜晚偷取停在娛樂區附近、發動中的高級轎車，接著以「載你回家」為藉口，誘導10多歲少女上車。在過程中，涉嫌企圖性侵並搶奪現金及財物，累計約4次行為，涉案金額約新台幣30萬元左右。犯罪後，他們將偷來的轎車棄置在其他地點，再離開現場。部分網友指出，這些細節與《Dispatch》爆料高度吻合。

韓國演員趙震雄遭翻出曾經是少年犯的不堪過往，深夜透過經紀公司承認部份事實，向大眾道歉。

除此之外，報導也指出，趙震雄成年後曾因劇團同事爭執而遭罰金，也有酒駕紀錄，經紀公司表示，趙震雄對少年時期的錯誤行為已深刻反省，對受害者造成的傷害感到抱歉，也向一直支持他的觀眾與粉絲致歉。

趙震雄於2004年以電影《高中往事：截拳道精神》踏入影壇，之後透過《信號》《信徒》《被隱藏的時間》《無間對決》等作品，成為韓國實力派男演員，曾以《非常警探》拿到百想藝術大賞最佳男主角，今年7月受台北電影節邀請來台。原定明年在tvN 播出的《信號2》，也因本次爭議而受到外界關注，播出進度可能面臨調整或被取消。

趙震雄以《信號》紅遍亞洲，第二季預計明年跟大家見面，但現在可能成未知數。（網路圖片）

