韓影帝趙震雄"犯罪黑歷史"被挖 宣布退出演藝圈
生活中心／綜合報導
韓國青龍影帝趙震雄，遭韓媒毀滅式爆料，指涉他年少時曾竊車、無照駕駛，甚至捲入性侵未遂案件。沉寂一天，趙震雄親發聲明，宣告自己將為年少的不光彩負責，宣布退出演藝圈。由於趙震雄21年演藝生涯中，共9度飾演刑警，剛正不阿的形象崩壞，更顯諷刺。而他主演的超夯電視劇信號續集，原定明年上檔，現在恐怕都有變數。
電視劇信號台詞：「怎麼可以對這麼小的孩子，怎麼可以對這麼小的孩子這樣做。」
南韓青龍影帝趙震雄，憑藉電視劇信號裡，剛正不阿的刑警形象，收穫大票粉絲！粉絲敲碗好久的續集，時隔九年，終於殺青，預計明年上檔。但節骨眼，卻爆出，趙震雄曾是少年犯，高中時就加入黑幫，涉犯多起刑事案件，更因此進過少輔院。
劉QUIZ主持人曹世鎬（2023）：「以前在電影卑劣的街頭有人說，像是真的黑道在演戲。」
別人是演技好、他是不像演的。主持人笑虧趙震雄，沒想到一語成讖。韓媒爆料，趙震雄年輕時，曾偷車、無照駕駛，更被指，涉入性侵未遂案件。直到成年後，仍因酒駕，被吊銷駕照、酒後對同事施暴等。外界更質疑，他以爸爸姓名當藝名，是為了規避荒唐往事被查出。經紀公司當晚，即發布聲明，承認趙震雄未成年時有不當行為，但否認性犯罪，及改名指控。
趙震雄在演藝圈以酒量著稱（圖／民視新聞）
南韓青龍影帝趙震雄（2016）：「真的那些犯罪裡的受害者們的痛苦，那些枷鎖該怎麼被治癒，帶著這樣沉重的感覺在拍攝。」
韓國網友直呼，這段訪談根本就像自白。今年49歲的趙震雄，本名趙元俊。出道至今21年，曾先後斬獲青龍男配及百想影帝，在韓國影壇，地位之高。最新作品，更和台灣男神許光漢，同台飆戲。而趙震雄的粗獷外型，也他讓成為刑警專業戶。生涯九度扮演警察角色，正義形象深植人心，使得這次翻車，更顯諷刺。
趙震雄宣布退出演藝圈（圖／民視新聞）
電視劇信號台詞：「過去是可以改變的。」
影帝形象崩壞，沉默一天，趙震雄宣布，結束演員生涯，震驚韓國演藝圈。至於信號2，能不能上映，電視台回應，密切討論中。
