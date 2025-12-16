韓國情侶來台旅遊，不慎將裝有證件及現金的名牌錢包遺失在公車上。西屯派出所警員楊閎宇透過翻譯工具了解狀況後，迅速聯繫客運業者尋獲錢包，並親自送到韓國遊客下榻的飯店。回國後，這對韓國情侶特地透過觀光署致信表達謝意，感謝台灣員警的熱心協助及台灣人民的誠實，成為一段溫馨的國民外交故事！

韓情侶遺失錢包超慌！台警跨越語言障礙 謝「高挑鬍子台警」救 。(圖／TVBS)

一對韓國情侶在台中旅遊期間，不慎將裝有證件及現金的名牌錢包遺失在公車上，立即前往派出所尋求協助。西屯派出所警員楊閎宇透過翻譯工具了解狀況後，迅速聯繫客運業者尋獲錢包，並親自送到韓國遊客下榻的飯店。

韓國情侶在台中旅遊期間，錢包遺失在公車上，警員聯繫客運業者尋獲錢包。(圖／警方提供)

一名31歲的韓國籍金姓男子與女友於11月來台中旅遊，在搭乘公車時不慎遺失深藍色名牌錢包。兩人帶著緊張無奈的神情，走進台灣派出所尋求協助。由於語言不通，金姓男子只能秀出手機資訊，試圖說明自己遺失的物品。

警員楊閎宇回憶當時情況，他使用Google翻譯工具了解韓國遊客的需求。(圖／TVBS)

值班的西屯派出所警員楊閎宇回憶當時情況，他使用Google翻譯工具了解韓國遊客的需求，並用簡單英文詢問錢包內容物特徵。了解狀況後，楊閎宇立即聯繫客運業者，幸運的是，公車司機已發現並保管了這個錢包。

韓國籍金姓男子與女友，在搭乘公車時不慎遺失深藍色名牌錢包。(圖／警方提供)

由於韓國情侶沒有台灣手機號碼，只能透過下榻飯店協助聯繫。西屯派出所警員本著使命必達的精神，親自將錢包送到飯店交還給失主。這對韓國情侶對此深表感謝，不僅在飯店Google評論中留言致謝，回國後還特別拜託觀光署寫信表達感激之情。

兩人帶著緊張無奈的神情，走進台灣派出所尋求協助。(圖／警方提供)

在感謝信中，韓國遊客特別提到一位「身材高挑、留著鬍子、戴著眼鏡的熱心警官」，並感謝「所有不會在公車上拿走他人錢包的台灣人民」。西屯派出所長王凱政表示，員警立即以英文協助確認遺失物特徵，並迅速聯繫客運業者尋回失物。

韓國情侶對台灣員警的熱心協助，在回國後特地透過觀光署致信表達謝意。(圖／警方提供)

這起平凡卻溫暖的事件，展現了台灣員警的專業與熱情，也讓外國遊客對台灣人民的善良留下深刻印象，成為最好的國民外交。

