韓惡狼趙斗淳「強力破壞電子腳鐐」5度違規外出 再判8月當庭羈押

趙斗淳出獄後，因試圖破壞電子腳鐐再度失去自由。（翻攝自南韓警察署官網）

南韓惡名昭彰的性侵犯趙斗淳，2008年殘忍性侵8歲女童致其終身殘疾，自2020年刑滿出獄後，趙斗淳始終是南韓社會的治安未爆彈。由於他多次違反宵禁規定、強行脫離住處，甚至企圖以暴力手段破壞居家追蹤裝置，南韓法院今（28日）依違反《電子腳鐐法》等罪嫌，判處現年72歲的趙斗淳8個月有期徒刑，並當庭羈押、強制接受治療監護。

綜合韓媒報導，趙斗淳在2025年3月至6月間，曾先後4度違反法院命令，在學生上下學的尖峰時段（上午7至9時、下午3至6時）擅自離開住處，由於趙斗淳是戀童慣犯，法院特別規定這兩段學童出沒的高風險時段嚴禁其外出，但他仍無視法規，加上深夜宵禁也曾無故脫離，總計5度違規離家。最令人心驚的是，他甚至在住處以強大力量試圖破壞電子腳鐐追蹤裝置的插座，企圖切斷與保護觀察官的聯繫。

廣告 廣告

水原地方法院安山支院28日審理指出，趙斗淳多次違反外出限制，甚至曾獲判3個月有期徒刑，如今再度犯案，顯見其對法律的漠視，法官考量被告年事已高，且患有神經認知障礙等精神疾患，認定其在犯案時處於「心神微弱」狀態；雖然毀損裝置及外出時間較短，但若不接受專業治療，極有再犯之虞，因此判處8個月實刑。法官在量刑理由中強調，電子腳鐐制度的核心意義在於「保護國民免受犯罪侵害」，趙斗淳多次違反遵守事項，責任相當重大，判決確定後，法院隨即簽發拘捕令，將趙斗淳當庭羈押送往看守所，並要求他在治療監護設施內接受專門治療。

判決一出，不少安山市民暫時放下性侵犯隨時可能出現在家門口的恐懼，多數網友則對於僅判8個月感到憤怒與無力，有網友在X發文痛批：「毀掉別人的靈魂、至今毫無悔改意圖且多次破壞裝置的惡徒，關8個月就放出來，到時候國家又要花多少稅金去監視他？」

此外，趙斗淳每月領取約120萬韓元（約台幣2.8萬元）的政府社會補助，含基礎生活保障金與高齡津貼，也再度成為眾矢之的。南韓網友憤慨地對比：「韓戰退伍軍人月領才35萬韓元（約新台幣8,400元），為什麼這種野獸般的性犯罪者可以領120萬？受害者一生都活在陰影下躲藏，加害者卻用納稅人的錢過得舒舒服服，這法律體系根本出了大問題。」不少民眾強烈呼籲應透過修法停止對此類重刑犯的福利支援，避免稅金淪為惡魔的養老金。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

洪秀柱前子弟兵才入民眾黨！ 毛嘉慶遭檢舉性騷「女神級黨工」

西班牙老國王好色列國安問題 特勤局迫打「乖乖針」抑性慾

韓國戀童惡狼只差1天出獄 13歲少女長大後報案「讓他繼續關」