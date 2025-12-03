韓戒嚴周年 李在明感謝民眾力量 承諾12/3定「國民主權日」

圖／達志影像美聯社

距離去年12月3日南韓戒嚴風波，已過1周年。南韓總統李在明今天向國民發表特別聲明，他表示戒嚴事件是一場政變，但依靠民眾的力量，最終以和平方式得到解決，具備了獲諾貝爾和平獎的充分資格。李在明承諾將設立12月3日為「國民主權日」，並且繼續追究責任，讓相關人員得到嚴懲。

南韓總統 李在明（12/2）：「就如同處理納粹戰犯一般，只要活著，就永遠追究刑事責任。在可繼承財產範圍內，也要讓繼承人承擔到底。」

前一天，國務會議上重申，必須澈底剷除發動內亂之人。光這樣還不夠。

廣告 廣告

南韓總統 李在明（12/3）：「為了一己私利，不惜破壞憲政秩序，甚至策劃發動戰爭，理應接受審判。」

隔一天，南韓總統李在明再發表特別聲明，要戒嚴之亂涉案人員付出代價。同時，在戒嚴風波屆滿一週年之際，宣布要將12月3日定為「國民主權日」。

南韓總統 李在明：「國民主權政府誕生於『光之革命』，為了紀念國民偉大的勇氣和行動，將把12月3日定為『國民主權日』。」

此舉除了提醒國民記住歷史，也是為感謝一年前民眾的挺身而出。

時任南韓總統 尹錫悅（2024/12/3）：「為了守護自由憲政秩序，我宣布緊急戒嚴。」

去年的今天，晚間10點25分，總統突然宣布緊急戒嚴。

戒嚴軍迅速抵達國會，包圍民意殿堂。儘管受到衝擊，但民眾並未失去冷靜，紛紛前往國會。面對擋在門口的軍警也毫不懼怕，誓言捍衛民主。

示威民眾（2024/12/3）：「廢除緊急戒嚴！廢除緊急戒嚴！」

聲音來源:示威民眾（2024/12/3）：「我是大韓民國的國民，讓我進去！如果要開槍的話，我會擋在前面的。」

甚至有人屁股一坐，用肉身堵住載著戒嚴軍的車輛，替準備進入國會表決解除戒嚴的議員們爭取時間。

示威民眾（2024/12/3）：「不要這樣！請回去！」

場外混亂，國會內部同樣如此。當軍人開始砸窗進入，國會人員急忙用椅子堵住路口，甚至噴灑滅火器，激烈抵抗。

好在議員們很給力，陸續翻牆抵達議場。

南韓共同民主黨議員 朴贊大：「作為在野黨第一大黨的黨鞭，我有帶頭的責任感和義務感，我認為應該解除戒嚴，當時只有這個想法。因此毫無畏懼地越過了圍牆，翻過去後即使跌落時臉擦傷、脫皮，都沒有感覺到疼痛。」

在民眾和官員的合力下，隔一天凌晨4點30分，持續六小時的短命戒嚴宣告解除。

南韓國會議長 禹元植（2024/12/4）：「我宣布要求解除緊急戒嚴的決議案，已經通過。」

之後國家進入彈劾局面，年輕世代挺身而出，雷打不動，週週帶著偶像應援手燈，集會抗議，連海外媒體都大幅讚揚。

轉眼之間，戒嚴事件已經過去1年，民眾自豪地說，是國民素質帶領國家度過危機。

南韓民眾 金泰英：「一年就這樣過去了，我認為南韓國民的公民成熟度比其他國家都高，在各方面的國民素質都很出色。」

至於戒嚴當晚的真相，正隨著尹錫悅內亂案即將進行一審宣判，逐漸浮上檯面。

尹錫悅自稱遵循正當程序，但實際上，國務會議的審議過程只有兩分多鐘，只是通知出席官員「即將宣布戒嚴」便離席。

內亂特檢案檢察官 尹基善（2025/10） ：「可以看出召集國務委員的目的，僅僅只是為了滿足議事法定人數。」

前國務總理韓悳洙和前行政安全部長李祥敏，兩人聲稱的不知情，也被檢方揭穿是謊言。韓悳洙日前已遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑，法院將在明年1月宣判。

南韓正一步步走出戒嚴陰影，案件細節也逐漸浮現。舉國上下都期待，法院的判決為這段動盪時期畫下關鍵句點。

更多 TVBS 報導

不只酷澎用戶個資外洩！韓企被駭頻傳 遭質疑延後通報

韓「酷澎」3370萬用戶個資外洩 疑陸籍前員工犯案

拯救產業危機！韓通過《K-Steel法案》推綠色轉型

首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌

