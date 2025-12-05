韓戒嚴案公務員調查小組運作 主動通報不予懲戒

（中央社首爾5日綜合外電報導）距離去年韓國緊急戒嚴風波已經過了1年，為了調查公務員是否涉及非法行為，韓國政府已成立專案小組調查，並於今天表示，為了避免藏匿事實，若公務員主動通報將不會懲戒。

為了調查公務員在去年戒嚴案中是否有涉及不法行為，特別專案小組（TF）已經於11月24日開始運作，預計進行到明年1月30日。

根據韓聯社今天報導，國務調整室今天表示，為了防止內亂相關事項遭到隱匿，已制定對自行通報者不予懲戒或減輕懲戒的標準。總統李在明曾在2日國務會議上指示，「對自行通報的人沒必要過於苛刻，應制定責任減免原則」。

國務調整室說明，運作TF的目的並非處罰本身，而是希望透過主動通報揭露被隱匿的事實，避免再次發生如緊急戒嚴事件的悲劇。因此若在TF啟動調查前自行通報，國務調整室將不提出懲戒要求，如有必要僅採取注意或警告措施。

國務調整室指出，即使TF調查已經展開，只要在初期積極配合，即使需要懲戒，也會積極考慮將原本屬於重處分的案件降為輕處分，也會在懲戒要求書中明確寫入「酌情減輕」事由。（編譯：楊啟芳）1141205