韓戒嚴風波週年 法媒：極右反中示威擴散

反中示威團體：「骯髒的中國人，北方紅色份子的魁儡，現在就滾出大韓民國。」

首爾市中心這場有數千人規模的反中街頭遊行，示威者高喊的口號響徹街區，隊伍出現的標語，稱韓國社會與政治圈，都遭到了中共的滲透。

反中示威者表示，「在韓國，親中的政客通過對中國有利的法案，給他更多的權力，這是一個拿回我們主權的運動。」

社群媒體的錯誤訊息以及對中國人的刻板印象，所引爆出來的怒火顯而易見。

反中示威者說道，「中國人做了很多在我們國家根本無法接受的事情，他們隨地亂丟垃圾，他們隨地大小便，他們甚至還偷盜韓國人器官，看到這樣的事情，反中情緒高漲是很自然的。」

有關走私器官的指控，源自2000年間一個轟動社會的案例，當時有宗教團體稱中國當局，摘取監獄裡他們信徒的器官。示威者把這扭曲為「綁架韓國人、活摘器官」的假消息廣為流傳。十月初，總統李在明駁斥這些都是謠傳，還譴責了反中現象。

韓國總統李在明說：「如此不文明、損害我們國家尊嚴的行為，絕不能寬容或放任不管。」

約有100萬中國人住在這裡，佔全境外國人總數的三分之一以上，在這裡生活了10年的華僑朴東燦，對這股反中現象感到憂心。

「第三種聲音」團體負責人朴東燦提到，「舉例來說，像這條訊息寫道『我們應該要立法』、『禁止中國人發表評論』，這讓我不安，讀到這樣的訊息我真難受。」

朴東燦是一個民間移民援助團體的負責人，他指出現了一種新型態的種族主義。

朴東燦表示，「最令我們擔憂的是，無論是對中國的仇恨，還是對一般人的仇恨，以前是侷限在虛擬世界，現在是散佈到現實，擴散到日常生活職場，還演變為肢體攻擊，讓人相當擔心。」

他將這股趨勢歸咎於2024年12月3號，總統尹錫悅將"政壇遭中國與北韓間諜滲透"，作為發布戒嚴令的正當藉口，助長了支持者仇外的氣焰。中國是南韓最大的貿易夥伴，90年代時期關係密切，但情況不再，特別是新冠疫情之後，韓國是大眾輿論對中國最不友善的國家之一。

國立首爾大學中文教授尹仲錫認為，「近來的示威與國家政策有關，並且被韓國的極右派用來擴大他們的聲音，這令人擔憂。」

首爾南區中國僑民聚集的大林洞，雙方的緊張關係顯而易見，有些韓國人表示進到中國城心裡會有些害怕。朴東燦於是每個月在大林洞舉辦一次導覽，三年下來有2000多人參加過。

朴東燦說道，「大家看這裡有混亂嗎？當民眾提起大林洞，最常有的印象是破敗的社區不夠進步，但實際上這是一個非常有活力的社區，特別是在週末。」

韓國民眾說：「我以前以為這區只有中國人，感覺跟他們有距離，但那是因為我從來沒有親眼看看這裡的人是怎麼生活的。」

大林洞居民表示，「針對中國人的示威是件壞事，我們也是這個國家的公民，我們也跟韓國人一樣屬於這裡。」

儘管兩國間的外交關係改善了，但民間社會的實際感受，還有待增進。