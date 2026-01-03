韓承造菲巡防艦 配備新型戰管系統

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「詹氏」2日報導，南韓韓華集團將為現代重工（HHI）承造的菲律賓海軍新型巡防艦，提供戰管系統（CMS）與戰術資料鏈（TDL），提升菲軍艦艇的戰場指管與通訊能量。

菲國國防部上月26日耗資5.78億美元（約新臺幣181.4億元），向HII採購2艘3200噸級新型巡防艦；而HII決定延續先前為菲國建造的馬爾瓦爾級巡防艦配備標準，為其配備「海軍之盾」（Naval Shield）基線2.4版本作戰系統，因此向韓華採購價值2760萬美元的CMS與TDL，確保菲軍作戰艦艇系統的操作便利性與作業互通性。

報導說，韓華自2017年以來，已先後為3批菲國巡邏艦進行系統升級，且是2023年簽署6艘2400噸級「近海巡邏艦」（OPV）計畫後，第5度向菲國出口相關戰系設備，凸顯菲韓兩國已建立長期軍售合作默契，未來也可望使菲國海軍艦艇全面採用同類型架構與設備，不僅大幅降低訓練與接裝負擔，也能提升相容性。

韓華將為現代重工承造的菲軍2艘新型巡防艦提供戰管系統與戰術資料鏈。（取自韓華集團網站）

菲國海軍多艘現役艦艇，均已配備韓華集團生產的戰管系統。圖為該系統示意圖。（取自韓華集團網站）