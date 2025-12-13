韓拒出席三院茶敘 總統：知道有難言之隱

總統賴清德邀請三院茶敘，但立法院長韓國瑜因立法院是合議制機關，需取得各黨團授權，因此婉拒出席。 總統府對於韓國瑜婉拒出席表示意外與不解，總統表示韓國瑜可能有難言之隱，同時表達對前立法院長王金平的懷念，認為王金平會協調朝野不同意見。

韓國瑜（圖／TVBS資料畫面）

韓國瑜描述立法院為「火氣很旺的地方」，並指出今年選出的代表字是「罷」，象徵政治的對立。立法院對總統府的回應，反嗆十分意外與不解，並指出茶敘有設定議題，包括討論財政問題及世代正義。 國民黨發言人牛煦庭批評總統賴清德的言論有失總統的高度與風範，認為應該在立法院進行內部的溝通與整合。

總統賴清德（圖／TVBS資料畫面）

民眾黨主席黃國昌駁斥有關民進黨私下接觸民眾黨，希望以更換黨團總召柯建銘作為綠白合作的籌碼的傳言，並呼籲民進黨與在野黨領袖公開對談。

