韓拒與會 賴懷念公道伯 在野稱虛情假意

立法院長韓國瑜婉拒參加茶敘，賴清德總統13日意有所指稱，懷念「公道伯」前立法院長王金平，更說知道韓國瑜有「難言之隱」。（趙雙傑攝）

賴清德總統以「國政茶敘」之名，邀約行政院、立法院及司法院三院赴總統府會商，立法院長韓國瑜婉拒參加。賴清德昨意有所指稱，懷念「公道伯」前立法院長王金平，更說知道韓國瑜有「難言之隱」、請他再思考ㄧ下。但立院人士透露，韓之前已表明若五院受邀且不設議題就可參與，此次只邀三院且為指定議題式的茶敘，實在無法參加。過往王金平也曾婉拒過院際協商，並無不同。

國民黨主席鄭麗文13日受訪表示，賴清德總統如果真的有心彌補裂痕、團結在野，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意，其實大可不必。

鄭麗文反問，賴清德總統有真正面對過去執政的錯誤嗎？有面對大罷免、大失敗、民意給賴政府的警訊嗎？賴總統真的醒了嗎？這樣虛假動作無助於朝野團結，無助於台灣民主僵局的解開，因造成僵局的來源就是他自己。

鄭麗文也說，賴清德總統應該回去跟賴清德主席好好地坐下來、靜下心，審視一下他自從執政以來，到底犯了什麼樣的錯誤，導致今日憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，如果他還想不清楚問題出在哪裡，找誰都沒有用。

民眾黨主席黃國昌昨表示，2月茶敘韓國瑜當面喊話賴清德，希望能停止大惡罷，但賴清德變本加厲，賴清德事實上只是想要找韓國瑜背鍋，上次慘痛的教訓相信全體國人都還記憶猶新，韓國瑜展現了他的智慧，不會再被賴清德消費、拿來背鍋。

黃國昌也喊話，如果真的有溝通誠意，那就「開大門走大路，與在野黨領袖公開對談」。立院國民黨團也出招，擬建請賴清德總統到立院進行「新團結十講」，讓總統說到飽，立委也可以問到飽。

立院人士說，其實總統府過去就來溝通過，當時已跟對方表明，若是比照2月的五院茶敘，不設定議題，五院皆參加，那參加無礙，也會把討論內容帶回給立法院各黨團參考。

他透露，11日晚間6時許收到總統府正式函文，設定討論財政問題及世代正義，且僅邀請行政、考試、立法三院，限定議題、特定對象，就是啟動院際協調權，但立院是合議制，在未獲全體黨團同意下，韓國瑜當然不克出席，逕自代替113位立委與其他兩院協商。

立院人士舉例，王金平之前面對「核四議題」、「兩岸服貿協議」時，也曾以要討論特定議題，未獲黨團共識為由，拒絕總統的院際協商。這次一樣是有特定議題的邀請，韓國瑜循前例婉拒，沒有任何問題。