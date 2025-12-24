韓持股富豪排行 三星李在鎔居冠BTS成員也上榜

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國企業數據研究機構CEOSCORE今天公布年底國內持股百大富豪排行榜，三星電子會長李在鎔位居榜首。天團BTS的3位成員也躋身30歲以下持股百富榜。

據報導，CEOSCORE對上市公司各股東去年12月底和本月19日持有的股份和市值進行分析比較。結果顯示，期間百大股東持股市值增幅達64.6%。李在鎔持有的股票市值同期增幅高達94.1%，主要是因為三星電子、三星物產等李在鎔持有個股的股價大幅上漲。

金融服務集團Meritz Financial董事長趙正鎬位居榜單第2，第3到第5名是Leeum美術館榮譽館長洪羅喜、新羅酒店社長李富真、三星物產社長李敘顯。洪羅喜是李在鎔母親，李富真和李敘顯是李在鎔妹妹。

生物科技企業Alteogen代表朴淳宰、娛樂公司HYBE董事會主席房時赫首次進入榜單前10。

此外，人氣團體防彈少年團（BTS）成員智旻、V、柾國躋身30歲以下持股百富榜。（編輯：盧映孜）1141224