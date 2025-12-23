韓援入侵？林襄收入銳減百萬 傳經紀人不願降價關係鬧僵

林襄收入比去年足足少將近數百萬元，據悉是經紀人莉奈不願意調降價碼。(圖／陳俊吉攝)

味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員林襄，是讓台灣掀起啦啦隊風潮的始祖之一，曾是該領域頂流的她，近來不論商業價碼或者是曝光度，皆逐漸被韓籍啦啦隊趕上，關鍵在於代言費用始終維持在高檔，讓許多廠商望之卻步，收入估計縮水數百萬元。

根據《鏡週刊》報導，《網路溫度計DailyView》揭曉2025年啦啦隊員排名，前5名由李多慧在內的韓籍啦啦隊員包辦，曾經遙遙領先的林襄，今年名次往後退，落在第六名的位置，可見聲勢不如以往，如今傳出以往代言不斷的她，目前工作量及收入大幅銳減，收入比去年足足少將近數百萬元，據悉，關鍵出在經紀人莉奈身上。

廣告 廣告

啦啦隊女神林襄。(圖／中時資料照)

知情人士表示經紀人莉奈在啦啦隊如此競爭的年代，寧可讓林襄少接工作，也不願意調降價碼，導致工作被其他價碼較低的啦啦隊接走，曝光量比以前減少許多，像是過去代言聯名茶款，就直接喊出120萬的超高價碼，讓廠商改找價碼只要三分之一的李多慧代言，種種狀況讓搭檔多年的兩人，對於公司的帳目認知不同而心生嫌隙，莉奈也不再把重心放在經營林襄的事業上。

如今傳出兩人關係降至冰點，雙方都暫未對此做出回應，不禁讓外界好奇林襄一年多後合約期滿，究竟會念在舊情續約？又或者另尋新東家，未來動向格外引人關注。

更多中時新聞網報導

台北馬》富邦金號召運動平權 蔡明忠12度完賽

范冰冰鼻涕也有戲 導演誇「流得很夢幻」

楊丞琳手術後會粉絲 哽咽傾吐「我沒那麼好」