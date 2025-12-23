韓援再加一！ 姜秀京「2關鍵原因」入選電豹女練習生

台灣再添一名韓援！電豹女練習生2025徵選正式進入決選階段，25人從超過百位的參賽者中脫穎而出，其中，來自韓國的姜秀京成為名單公布後的最大焦點。

姜秀京以加入電豹女練習生作為踏上台灣應援舞台的第一站，展現深耕台灣市場的強烈企圖心，也讓本屆徵選增添濃厚「韓援話題」。

近年台灣啦啦隊吹起韓援旋風，電豹女此次徵選同樣吸引海外成員主動投身競逐。姜秀京以穩定舞蹈實力與舞台表現力成功晉級決選，被外界視為本屆最受矚目的新面孔之一。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導