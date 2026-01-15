韓援啦啦隊撞臉瀨戶環奈爆紅！嚇到PTT狂問：確定不是AI嗎？

來自韓國的啦啦隊朴昭映（右）撞臉日本女優瀨戶環奈（左）。（圖／IG@setokanna_、＠sy030_905）

韓國職棒三星獅啦啦隊隊長朴昭映（박소영）在去年獲得邀請，決定來台發展，成為職排TPVL雲豹飛將專屬啦啦隊「桃氣女孩」的一員，與金佳垠、朴星垠共組「桃氣三本柱」。近日，朴昭映人氣聲量再度暴漲，就有網友發現似乎撞臉了日本怪物新人女優瀨戶環奈。

PTT表特板日前有網友發布貼文「啦啦隊版瀨戶環奈- 朴昭映」，並曬出朴昭映與瀨戶環奈的一連串照片。只見兩位不同領域、不同國籍的女神擺在一塊，精緻又略帶骨感的臉蛋，還真有點相似，笑起來都有明顯的酒窩。

廣告 廣告

無論是朦朧的大眼精、招牌的順風耳，又或是眼睛距離的部分，朴昭映與瀨戶環奈幾乎一致，瞬間就令人錯亂。網友紛紛留言驚呆：「第一張打開嚇到，好像啊」、「有點太像了」、「不是AI換臉嗎?」、「根本一模一樣」、「上下照片交換我也分不清楚」、「是雙胞胎嗎？」、「就是本人.jpg」、「太可怕了吧」。

網友對比朴昭映（右）和優瀨戶環奈（左）的照片後嚇到，還以為是雙胞胎。（圖／IG@setokanna_、＠sy030_905）

據悉，現年24歲的朴昭映，2020年出道後曾效力過韓華鷹、水原KT音速彈等多支韓國職業運動球隊。目前則擔任三星獅啦啦隊隊長，隸屬韓國經紀公司Twinkle Cheerleader；台灣經紀事務則由「MUGEN無限夢想」負責，與河智媛、禹洙漢、李珠熙一起在台灣發展。

更多中時新聞網報導

李多慧享受陳漢典餵食 竟是Lulu授意

西島秀俊為《陌生人》幹架零NG

趙學煌癱瘓多年病逝 享壽69歲