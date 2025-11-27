韓援太香？《英雄聯盟》LCS明年韓國選手數量首度超過北美選手

《英雄聯盟》職業電競目前將全球分成了五大賽區，而十五年來雖然歷經了多次的賽制變革，但北美 LCS 賽區遠自 2013 年開始就有著自己的獨立聯賽，直到今年才短暫與巴西 CBLoL 與南美洲 LLA 賽區合併轉型成美洲 LTA 賽區。不過，LCS 北美賽區已經確認將在明年回歸獨立後，卻被發現目前出身自《英雄聯盟》北美賽區的「本地人」竟只有 12 位，LCS 賽區的韓國選手數量史上首次比北美選手要多，也讓國外網友笑稱，「NA = No Americans」！

明年北美的韓援比本土選手還多了（圖源：LoL Esports）

廣告 廣告

做為電競大國的韓國在《英雄聯盟》項目同樣獲得了成功，韓國 LCK 賽區到目前為止仍然是《英雄聯盟》全球賽區中國際賽成績最好的賽區，LCK 賽區內部隊伍中選手之間的互相競爭也非常激烈，只有最強的選手們才能獲得 LCK 賽區的一軍先發名額，登上一級聯賽舞台。也因此，許多韓國外的其他賽區，例如中國 LPL、北美 LCS 賽區等也都會啟用韓援，讓有興趣的韓國選手將自己的天賦與實力帶去其他國家。

近年來，北美 LCS 賽區更是大舉引進韓國選手，例如 2023 年時 TL 戰隊就在北美賽區組成了「全韓班」：上路 Summit、打野 Pyosik、中路 Haeri、下路 Yeon 與輔助 CoreJJ，主教練 Marin 也是韓國人。而雖然 Riot Games 針對職業電競有外援限制，即對於戰隊來說，只有兩個名額能讓來自其他賽區的選手登場，但像是 CoreJJ 這樣已經長年在國外賽區奮鬥的選手，則也能被視為「歸化」，不佔外援名額。

TL 2023年在北美賽區組出了「全韓班」

也因為這個原因，讓北美 LCS 賽區的隊伍們能夠引進越來越多的韓國選手，直到今年統計目前官宣的 LCS 選手陣容中，來自韓國的有 Berserker、Bvoy、callme、Castle、CoreJJ、HamBak、Ignar、Impact、Morgan、Photon、Quad、Quid、Rahel、Saint、Thanatos、Zinie 等 16 人，佔了選手總數 43 %，反而來自北美地區（美國與加拿大）的選手只有 APA、Blaber、Contractz、DARKWINGS、Gryffinn、huhi、Sajed、Yeon、KryRa、Massu、Vulcan、Zamudo 等 12 人，只佔了選手總數的 33 %，代表來自外地的選手總數已經超越了北美本土選手數量。

LCS賽區的韓國選手數量超越本土選手（Credit:Reddit截圖）

而事實上，北美賽區的前《英雄聯盟》選手 Doublelift 也曾痛批，說北美賽區的次級賽事體系根本「是場災難」，並且這件事也可能是個警鐘：北美地區的《英雄聯盟》玩家現在還有沒有多到能穩定產出職業選手？對於 LCS 賽區的戰隊們來說，或許也需要思考該如何吸引更多玩家們願意投身《英雄聯盟》職業電競的競爭舞台，才不會真的如同網友們笑稱的，「LCK West」、「NA = No Americans！」，而是更能在國際賽事時，讓自家聯賽的觀眾們更願意支持來自自家賽區的本土選手與戰隊。